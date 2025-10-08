Burkina Faso: Rentrée scolaire et académique 2025-2026 - Des réformes pour un système éducatif plus résilient

Le ministre de l'Enseignement de Base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, a lancé officiellement la rentrée scolaire et universitaire 2025-2026 à Dédougou, le lundi 6 octobre 2025. La cérémonie a été placée sous le patronage du Président de l'Assemblée législative de Transition, Dr Ousmane Bougouma.

Les élèves et étudiants du Burkina Faso ont repris le chemin des classes et amphithéâtres, le 1er octobre dernier. Le lancement officiel de cette rentrée scolaire et universitaire 2025-2026 a eu lieu, le lundi 6 octobre 2025 à Dédougou dans la région de Bankui. Et c'est le ministre de l'Enseignement de Base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, qui a donné le top départ au nom de l'ensemble des ministres en charge de l'enseignement.

La cérémonie de lancement a été placée sous le patronage du Président de l'Assemblée législative de Transition, Dr Ousmane Bougouma, et sous le parrainage du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré. Selon le ministre Dingara, il est « impérieux » de réformer le système éducatif pour l'adapter aux exigences du monde contemporain.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Révolution progressiste populaire RPP) enclenchée sous le leadership du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a confié le ministre de l'Enseignement de Base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, place l'éducation au coeur du renouveau national. Lequel renouveau se fixe pour objectif de concevoir des citoyens aux valeurs patriotiques et des modèles d'engagement citoyen dans la promotion de la paix et de la cohésion.

Et c'est dans cette lancée, aux dires du ministre, que le gouvernement a entrepris des réformes engagées pour repenser le système éducatif afin qu'il soit celui qui façonne des acteurs de développement à partir des connaissances endogènes. Ces dites réformes ont permis, à l'en croire, d'engranger des résultats en nette progression aux derniers examens scolaires. « Ces performances traduisent l'efficacité des réformes entreprises et expriment la résilience de notre système éducatif », a-t-il martelé.

Veiller au respect des biens communs

A travers leur porte-parole, Flora Ouédraogo, les élèves ont promis de veiller au respect des biens communs, d'observer l'ordre et la discipline en se donnant à fond au travail à l'école. Les parents d'élèves, quant à eux, ont plaidé pour la revalorisation de la fonction enseignante et leur dotation en moyens et matériels appropriés pour donner une formation de qualité aux élèves.

Leur porte-parole, Lassina Sirima, a admis que les autorités ont consentis d'énormes efforts pour la cause de l'école burkinabè, mais beaucoup reste encore à faire, a-t-il dit.

Le parrain de la cérémonie de lancement, Mathias Traoré, par ailleurs ministre en charge de la Fonction publique, a rendu hommage à la communauté éducative pour les efforts consentis en vue d'assurer la continuité éducative, malgré le contexte difficile. Le patron de cette cérémonie, Dr Ousmane Bougouma, s'est réjoui de la réouverture d'un grand nombre d'établissements d'enseignement dans la région.

Ces avancées dans la reconquête territoriale sont à mettre à l'actif des Forces de défense et de sécurité et des Volontaires pour la défense de la patrie. A l'occasion, le président de l'ALT a remis des lots de fournitures scolaires aux ministres en charge des Enseignements.

Il a aussi procédé à l'inauguration d'une infrastructure éducative à l'école Moundasso « A » et a mis en terre un plant pour la postérité. Les partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur disponibilité à soutenir les efforts de l'Etat pour garantir un accès de tous les enfants à une éducation de qualité. Représenté par Alain Joseph Tokam Mambou de l'UNICEF, ils ont promis de contribuer à la réalisation d'infrastructures éducatives pour répondre au besoin au cours de cette année scolaire et universitaire.