Burkina Faso: Coupe communale de la relève - Les lionnes du Houet et le secteur 22 champions de la Ire édition

La première édition de la coupe communale de la relève lancée le 26 juillet dernier a pris fin, le 4 octobre 2025, par le sacre de l'équipe du secteur 22. Les finalistes ont reçu de nombreux prix allant d'un million à 200 000FCFA.

La grande finale de la première édition de la coupe communale de la relève s'est jouée, le samedi 4 octobre 2025 au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Elle a opposé l'Association des lionnes du Houet (ALH) à l'Usfran, chez les dames, et les U20 du secteur 25 à ceux du secteur 22 de la commune de Bobo-Dioulasso chez les hommes. Si les lionnes ont battu leur adversaire dans le temps règlementaire par 2 buts à zéro, il a fallu recourir aux tirs au but pour départager les équipes masculines.

Et ce sont les garçons du secteur 22 qui se sont montrés plus adroits en venant à bout de l'équipe du secteur 25 en réussissant 6 tirs contre 5. Sacrée championne, l'équipe des lionnes a reçu le trophée et la somme de 500 000 F CFA. L'USFRAN, finaliste malheureuse, est repartie avec 300 000 F CFA. Les garçons du secteur 22, pour leur victoire, ont reçu, en plus du trophée, la somme d'un million de francs CFA. Le secteur 25, est reparti avec 750 000 F CFA. Outre les prix officiels, les finalistes ont reçu des jeux de maillots, des distinctions individuelles et des gadgets offerts par des partenaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Placée sur le thème : « Une relève sportive talentueuse et engagée, assurance d'un rayonnement futur du Burkina Faso », la première édition de la Coupe communale de la relève prend fin à la satisfaction du Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Bobo-Dioulasso, Laurent Koutoukou Kontogom. La compétition, aux dires du PDS, a mobilisé 32 secteurs pour les équipes masculines et 12 clubs chez les dames avec 57 matchs disputés chez les hommes pour 127 buts inscrits, et 23 rencontres féminines soldées par 97 buts.

Pour ce bilan satisfaisant le PDS a remercié tous ceux qui ont soutenu la commune dans l'organisation de la compétition. Le gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté, a salué cette compétition qui entre en droite ligne de la vision du chef de l'Etat.

« Je félicite le PDS et l'ensemble des membres de son équipe pour cette initiative qui s'inscrit parfaitement en droite ligne de la vision du chef de l'Etat qui a fait du sport un des leviers importants du développement », a souligné Mariama Konaté.

La finale de la première édition de la coupe communale de la relève s'est déroulée en présence des autorités administratives, coutumières, militaires et paramilitaires, et des sponsors et partenaires qui ont accompagné la commune de Bobo-Dioulasso dans cette initiative. La Commune de Bobo-Dioulasso, à travers la Coupe communale de la relève, entend valoriser et promouvoir des futurs talents du football burkinabè, renforcer des liens de cohésion sociale et de fraternité entre les quartiers, et restaurer la paix et le vivre-ensemble dans la commune de Bobo-Dioulasso.

« La Commune de Bobo-Dioulasso a voulu, à travers ce tremplin, remettre au goût du jour le football des jeunes et promouvoir la pratique ainsi que le développement du football féminin », a laissé entendre le président de la délégation spéciale.