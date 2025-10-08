Burkina Faso: TGI de Fada N'Gourma - Le magistrat Mahamed Dielo prend les rênes de la juridiction

Le nouveau président du Tribunal de grande instance (TGI) de Fada N'Gourma, Mahamed Dielo, a été installé dans ses fonctions, mardi 7 octobre 2025. Magistrat chevronné, il a placé son mandat sous le signe du renforcement de la confiance entre la justice et les justiciables.

Nommé, le 17 juillet 2025, président du Tribunal de grande instance (TGI) de Fada N'Gourma et, cumulativement, président du Tribunal administratif, le magistrat Mahamed Dielo a été installé dans ses fonctions, hier mardi 7 octobre 2025,

au cours d'une audience extraordinaire. Il remplace, à ce poste, Fatogoma Hema, appelé à d'autres fonctions, l'année judiciaire écoulée. Celui qui préside, désormais, aux destinées de la juridiction est un averti du domaine.

En effet, selon le procureur du Faso près le TGI de Fada N'Gourma, Salam Ouédraogo, le nouveau président du tribunal est un magistrat aguerri au parcours académique et professionnel « impressionnant ». Titulaire du diplôme du cycle supérieur de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM), option greffier en chef, Mahamed Dielo a également obtenu le diplôme du cycle supérieur de l'ENAM, option magistrat. En quête permanente de perfectionnement, M. Dielo a suivi plusieurs formations continues au Burkina Faso, au Cameroun, en Allemagne, au Pays-Bas, en Suisse et en Italie.

Il s'est, par ailleurs, spécialisé en Droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Avant sa nomination, il occupait le poste de vice-président du TGI de Ouahigouya depuis 2021. Pour le procureur Ouédraogo, cette riche expérience fait de lui un magistrat suffisamment « armé » pour faire face aux défis de l'heure. Conscient de « la lourde et l'exaltante charge » qui lui incombe, Mahamed Dielo entend placer son mandat sous le signe du renforcement de la confiance entre la justice et les justiciables.

Cette vision, a-t-il indiqué, s'inscrit dans la droite ligne du thème de la rentrée judiciaire 2025-2026 : « Renforcement des relations entre la justice et les justiciables : gage de cohésion sociale, de bonne gouvernance et de développement ».

Une justice de proximité

Dans cette optique, le nouveau président du TGI de Fada N'Gourma compte améliorer le service d'accueil du justiciable et renforcer la communication interne et externe de l'institution, tout en respectant l'obligation de réserve inhérente à la fonction de magistrat. Mieux, il ambitionne de mettre en place un site de management pour restaurer les victimes et offrir de meilleures perspectives de réinsertion sociale aux personnes reconnues coupables grâce aux recours aux peines et mesures alternatives à l'emprisonnement. Au demeurant, le procureur Ouédraogo l'a invité à poursuivre la dynamique impulsée visant à rendre la justice « plus accessible, plus crédible et plus juste ».

Il devra, a-t-il insisté, s'approprier les différentes innovations de l'appareil judiciaire.

En réponse, Mahamed Dielo a pris l'engagement, solennellement, de s'investir « corps et âme » pour mériter la confiance que le Conseil supérieur de la magistrature a placée en lui. Il a sollicité également le concours du ministère public, du greffe et de l'ensemble des acteurs judiciaires pour réussir sa mission.

Avant de lever l'audience, le magistrat Dielo a rendu un « vibrant hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS), en général, et à celles qui travaillent dans le ressort du TGI de Fada N'Gourma en particulier pour leur héroïsme », sans oublier son épouse et ses proches pour le soutien constant. A l'endroit des populations du ressort territoriale de sa juridiction qui couvre le Gourma, la Kompienga et la Komon-djari, il les a appelées à s'approprier leur tribunal. « Faites recours à votre tribunal pour faire connaitre vos droits chaque fois que vous estimerez que ceux-ci ont été violés d'une manière ou d'une autre », a-t-il lancé.