Burkina Faso: Ecole primaire centre B de Banfora - Des anciens élèves offrent des infrastructures neuves

Les anciens élèves de la promotion 1989-1995 de l'école primaire centre B de Banfora ont fait don d'une salle informatique, d'un forage et de kits scolaires à l'établissement, le samedi 4 octobre 2025. Ils ont également offert 15 tonnes de vivres aux personnes vulnérables et aux forces combattantes de la région des Tannounyan.

Les élèves de la promotion 1989-1995 de l'école centre B de Banfora sont reconnaissants envers leur école. Ils ont, en effet, fait parler leur coeur en offrant plusieurs infrastructures afin d'améliorer la qualité de l'éducation. Il s'agit d'une salle multimédia entièrement équipée, d'une dizaine d'ordinateurs avec une connexion Wi-Fi, d'un forage entièrement équipé ainsi que de 150 kits scolaires au profit des élèves.

En plus de cela, ces anciens élèves ont remis 15 tonnes de vivres aux personnes vulnérables de la région, dont 5 tonnes pour les forces combattantes. Placée sous le patronage du ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Ismaïl Sombié, la cérémonie de remise a eu lieu, le samedi 4 octobre 2025,

à Banfora. Selon la représentante des donateurs, Larissa Somé, ce don est une reconnaissance envers cette école pour la connaissance qui leur a été transmise.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour elle, la volonté de la promotion n'est pas seulement de se souvenir de l'école, mais de lui rendre, avec humilité et reconnaissance, une part de ce qu'elle leur a offert. Conscients des défis actuels de l'éducation, les membres de la promotion 1989-1995 ont contribué à la réalisation d'un forage équipé afin de garantir à l'école et à ses élèves, l'accès à une ressource vitale et indispensable. Ensuite, la mise en place d'une salle multimédia, symbole de l'ouverture vers l'avenir et de l'introduction des technologies de l'information et de la communication dès le primaire, pour être en phase avec la politique éducative de notre pays », a-t-elle justifié.

A l'en croire, leur geste n'aura de valeur que s'il inspire. C'est pourquoi elle a lancé un appel aux autres promotions afin de leur emboîter le pas. Quant à la directrice régionale de l'action humanitaire des Tannounyan, Bernadette Yaméogo, elle a exprimé sa gratitude aux donateurs pour les vivres et les kits scolaires qui vont soulager, un tant soit peu, les personnes vulnérables, les personnes déplacées internes et les forces combattantes de la région. Pour elle, ce geste vient donner l'opportunité aux élèves de poursuivre leur scolarité dans la dignité et également aux familles de faire face aux difficultés.

« Leur geste n'est pas un simple don, c'est un soutien moral, un message d'espoir, d'amour et de solidarité », a-t-ellesignifié. Elle s'est engagée à distribuer équitablement

le don aux différents bénéficiaires. A l'entendre, ce sont 150 élèves vulnérables qui ont été identifiés pour recevoir ce don. Cette cérémonie s'est tenue dans le cadre

de la première édition de l'initiative BADEYA, portée par le directeur général de la SONATUR, Boureima Ouattara, qui promeut la cohésion sociale dans la région des Tannounyan.