Burkina Faso: SNC Bobo 2026 - Plus de 600 artistes du Bankui et du Sourou à la conquête de leur passeport

Le gouverneur de la région de Bankui et du Sourou (ex-Boucle du Mouhoun), Babo Pierre Bassinga, a patronné le lancement officiel de la Semaine régionale de la culture (SRC) édition 2025, ce mardi 7 octobre 2025 à la salle polyvalente de Dédougou.

En prélude à la 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) qui aura lieu à Bobo-Dioulasso du 25 avril au 2 mai 2026, sur le thème : « Cultures, jeunesse et transmission des valeurs sociales », la ville de Dédougou, capitale de la région de Bankui, vibre au rythme des phases éliminatoires, la Semaine régionale de la culture (SRC) 2025, depuis l'après-midi du mardi 7 octobre 2025. Le directeur régional chargé de la culture, Sinaly Djibo, a indiqué que plus de 600 artistes sont attendus à cette SRC. Il a expliqué que trois grandes catégories sont en compétition. Ce sont l'art culinaire, le sport traditionnel et les arts du spectacle.

Pour sa part, la Directrice générale de la SNC, Carole Christiane Sanon, a déclaré que les SRC sont un point de rencontres de plusieurs artistes et groupes artistiques des différentes régions qui s'affrontent dans diverses catégories telles que les arts du spectacle, l'art culinaire, les arts plastiques et les sports traditionnels.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette édition des SRC innove en ce sens qu'elle se déroule plus tôt que les éditions précédentes. Il s'agit, selon la DG, de donner plus de temps de préparation aux candidats qui seront retenus pour les phases finales, selon Mme Sanon. D'autres innovations et pas des moindres : le passage de trois à cinq disciplines dans lesquelles la diaspora pourra prendre part à la compétition. Et la possibilité de repêcher des candidats classés meilleurs deuxièmes dans les disciplines du ballet et de la créativité chorégraphique, sans être exhaustif.

Le chef de canton de Dédougou, parrain de l'activité, a souligné que cette manifestation participe de la valorisation des coutumes et des traditions. Quant au gouverneur de la région, Babo Pierre Bassinga, il a salué la résilience des populations et particulièrement celle des artistes pour s'être mobilisés. A l'en croire, l'organisation de cette rencontre culturelle témoigne de l'importance de la culture en ce qu'elle est le ciment social qui transcende les divergences et constitue un levier essentiel pour la paix et la concorde sociale. Il a formulé le voeu que la compétition se déroule dans une saine émulation.