Afrique: Football mondial - Les Barea jouent quitte ou double

Madagascar tente le tout pour le tout contre les Comores, ce soir à Abidjan, dans le cadre de la 9e et avant-dernière journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Jour J. Madagascar a tout intérêt à arracher la victoire dans ce derby décisif de l'océan Indien face aux Comores, afin d'espérer se hisser à la première ou à la deuxième place du groupe et ainsi rester en course pour la qualification. Ce match, comptant pour la 9e et avant-dernière journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026, se jouera ce soir à 16 heures au stade Félix Houphouët-Boigny, en Côte d'Ivoire, soit 19 heures (heure de Madagascar).

Le top 4 du groupe I reste en lice. La Grande Île occupe actuellement la deuxième place avec 16 points (+7) après la 8e journée, derrière le Ghana (19 points, +11). Les Comores sont troisièmes (15 points, +1), devant le Mali (12 points, +6).

Les Coelacanthes ont montré une belle résistance ces deux dernières années. Ils ont mis fin à une série de victoires malgaches qui durait depuis plus d'une décennie. Les Comores n'ont essuyé aucune défaite au cours des trois dernières confrontations officielles. Cette année, ils ont battu les Barea lors de la Coupe Cosafa (1-0), à la mi-juin.

L'an passé, la sélection de Romuald Rakotondrabe avait également été battue sur le même score en match retour des qualifications à la CAN, en novembre, après un match nul (1-1) à l'aller, en septembre 2024. La dernière victoire malgache sous l'ère « Rôrô » remonte au match aller (2-1), comptant pour les qualifications au Mondial, en juin 2024.

Crucial

Les victoires enregistrées pendant les deux dernières journées seront cruciales pour les hommes du sélectionneur Corentin Martins, mais elles ne suffiront peut-être pas à assurer une qualification directe. En effet, une seule victoire et un match nul sur ses deux derniers matchs suffiraient aux Black Stars ghanéens pour valider leur billet pour le Mondial.

Les Barea gardent cependant espoir, car un deuxième ticket est en jeu pour les quatre meilleurs deuxièmes de la zone Afrique. Après la 8e journée, Madagascar, avec 16 points, est le deuxième pays le mieux classé parmi les meilleurs deuxièmes du continent.

Le Gabon, avec 19 points, talonne la Côte d'Ivoire (20 points) dans le groupe F et occupe actuellement la première place parmi les meilleurs deuxièmes. La RD Congo, également à 16 points et dauphine du Sénégal (18 points) dans la poule B, est troisième. Le Cameroun, deuxième du groupe D derrière le Cap-Vert (19 points), est quatrième avec 15 unités.

Les neuf premiers de chaque groupe se qualifieront directement pour la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les quatre meilleurs deuxièmes, à l'issue des dix journées de qualification, disputeront, quant à eux, un tournoi de barrage.