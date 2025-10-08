Madagascar: Manifestation - La Gen Z poursuit sa descente dans la rue

Hier, le mouvement Gen Z a tenu sa dixième journée de mobilisation dans les rues de la Capitale, poursuivant sa contestation face aux autorités. Après deux jours d'affrontements concentrés à Anosy, Mahamasina et leurs environs, la journée d'hier a débuté avec la participation des étudiants de la Faculté de Médecine.

Vêtus de leurs blouses blanches, ces jeunes ont annoncé leur intention de rejoindre le siège du ministère de la Santé publique à Ambohidahy pour faire entendre leurs revendications. À leur passage, ils ont été interceptés par un barrage des Forces de défense et de sécurité (FDS) du côté de l'État-major de la Marine nationale. Rapidement repoussés, les étudiants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogènes. Malgré ce repli, ils ont réaffirmé leur détermination à poursuivre la manifestation dans les prochains jours.

Le calme est revenu dans le quartier d'Anosy après le départ des étudiants, mais la tension est repartie vers 15 heures, lorsque des groupes de jeunes se sont regroupés à Mahamasina et à Anosy avant de se diriger vers Ambohijatovo.

Barricades

Sur la rue Mohamed V à Ambohidahy, ils ont érigé des barricades et lancé des projectiles sur les forces de l'ordre. En réponse, les éléments de l'État-major mixte opérationnel national (Emmonat) ont utilisé des tirs de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Ces derniers se sont d'abord repliés vers Anosikely, avant d'être complètement dispersés en fin d'après-midi.

Fait notable, les autres foyers de contestation observés la semaine dernière -- Antaninandro, Tsiazotafo et Ankadifotsy -- sont restés calmes ces deux derniers jours. Cette accalmie pourrait indiquer un repli stratégique des manifestants ou, plus probablement, une perte de vitesse du mouvement. Les forces de l'ordre semblent désormais mieux organisées, prenant parfois les manifestants par surprise et maîtrisant progressivement les zones de forte affluence.