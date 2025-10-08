Madagascar: Lycée Moderne d'Ampefiloha - Confusion autour de la reprise ou non des cours

Des élèves du Lycée Moderne d'Ampefiloha (LMA) se retrouvent pris entre deux décisions contradictoires. D'un côté, les enseignants ont annoncé hier la suspension des cours ; de l'autre, le proviseur de l'établissement affirme la continuité des enseignements.

Dans une déclaration faite hier, le corps enseignant a indiqué son intention de cesser à la fois les cours et les activités administratives, en signe de revendication. « Cette décision s'inscrit dans une démarche visant à réaffirmer la valeur du métier d'enseignant et de l'éducation », précise leur représentant.

Parmi leurs principales doléances figurent la revalorisation des indemnités, le recrutement systématique des Enseignants Non Fonctionnaires (ENF), ainsi que l'automaticité des intégrations et des avancements. « Dans l'attente d'une réponse à nos revendications, les cours au LMA resteront suspendus jusqu'à nouvel ordre », ont-ils déclaré.

De son côté, le proviseur Mamisoa Andrianjafy a souligné que les cours se poursuivent au sein du lycée. Toutefois, les séances de l'après-midi demeurent suspendues, conformément à la décision conjointe prise avec les enseignants, le personnel administratif et la direction.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à cette situation confuse, certains parents d'élèves préfèrent ne pas envoyer leurs enfants à l'école. « Pour des raisons de sécurité, nous avons décidé de les garder à la maison. Avec ces deux déclarations, nous ne savons pas s'il y a vraiment cours ou non », confie Georgette, une mère d'élève.

Cependant, certains élèves envisagent de se rendre au lycée pour constater la situation sur place.