Madagascar: Stade Barea - La pelouse prête pour l'inspection

Le scandale a été évité. Le responsable de la société prestataire Design Garden, en charge de l'entretien du gazon du stade Barea, Mickaël Lauret, a failli abandonner la finalisation de la remise aux normes de la pelouse en raison des impayés, et « il n'y aurait donc personne pour répondre de manière technique à l'inspecteur de la CAF ». Ce prestataire craignait les conséquences de la dissolution du gouvernement, mais il a finalement été rassuré par la Fédération Malgache de Football (FMF). Il a ainsi promis d'honorer son contrat jusqu'au bout.

La prochaine visite de l'inspecteur de la CAF, en vue de l'homologation du stade, est prévue vers la semaine du 14 octobre, sauf report lié à la conjoncture actuelle du pays. Concernant la remise aux normes de l'aire de jeu, « la pelouse est prête à 99 % pour l'inspection...

Je suis en contact permanent avec l'inspecteur de la CAF et je suis, en quelque sorte, le correspondant de l'expert en pelouse de la FIFA. Je lui envoie systématiquement des photos des actions menées», souligne Mickaël Lauret, sous contrat depuis septembre 2024, contrat qui a été prolongé en mars.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À plein temps, douze femmes traitent continuellement les mauvaises herbes, qui poussent plus vite que la pelouse. Un traitement au sulfate de fer est prévu pour lui donner un éclat verdoyant avant l'inspection et chaque futur match. L'entretien consiste surtout à assurer deux tontes par semaine, un brossage hebdomadaire pour enlever les déchets de tonte et les feuilles mortes, un verticut tous les quinze jours pour éviter les tiges dures, sans oublier l'apport mensuel d'engrais pour renforcer la pelouse.