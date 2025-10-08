Madagascar: Analamahitsy - Les flammes dévastent une maison à étage

Un incendie a semé la panique à Analamahitsy, hier. Le fokonolona s'est précipité sur les lieux du sinistre, intervenant tant bien que mal avant l'arrivée des sapeurs-pompiers.

Une épaisse colonne de fumée s'est élevée, hier en fin de matinée, au-dessus d'Analamahitsy. Une maison en dur, à un étage, a été ravagée par un violent incendie qui s'est déclaré vers 11 h 30. Alertés rapidement par les riverains, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur place pour tenter de maîtriser les flammes, déjà propagées à grande vitesse.

Selon les premiers témoignages recueillis sur les lieux, le feu aurait pris naissance au rez-de-chaussée avant de se propager à l'étage supérieur. Les habitants ont d'abord aperçu une fumée noire s'échapper par les fenêtres du bas, avant que l'embrasement ne gagne toute la maison. Plusieurs crépitements auraient même été entendus, vraisemblablement dus à des appareils électroménagers touchés par les flammes.

Intervention des secours

Les sapeurs-pompiers sont intervenus alors que le fokonolona s'était déjà mobilisé. Après de longues minutes d'efforts, ils ont réussi à circonscrire l'incendie et à éviter sa propagation aux habitations voisines. L'opération a nécessité une mobilisation importante de moyens humains et matériels. Les habitants du quartier se sont unis pour prêter main-forte, notamment en facilitant l'accès des secours et en tentant, avant leur arrivée, de contenir le feu avec des moyens de fortune.

D'après les premiers constats effectués sur place, le rez-de-chaussée de la maison a été presque entièrement détruit. L'étage supérieur a également subi de lourds dégâts, bien que la structure du bâtiment soit encore debout. Les pertes matérielles sont considérables : la plupart des meubles, appareils et effets personnels ont été réduits en cendres. Seuls quelques objets ont pu être sauvés in extremis.

Aucun blessé n'est à déplorer, selon les informations disponibles au moment de la rédaction. Les causes exactes du sinistre restent à déterminer, mais tout porte à croire qu'un court-circuit serait à l'origine de l'incendie. Le centre de traitement d'alerte des sapeurs-pompiers, contacté hier soir, n'a pas souhaité communiquer davantage de précisions, notamment sur le bilan final des pertes.