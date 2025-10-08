Madagascar: Ambositra - Un faux-monnayeur arrêté

Un coup de filet des forces de police a permis l'arrestation d'un individu soupçonné de fabrication et de détention de fausse monnaie, hier à Ambositra. L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, a été interpellé à la suite d'une opération menée sur la base de renseignements précis. Au cours d'une fouille, les policiers ont découvert quarante fausses coupures de 20 000 ariary chacune, soit un total de 800 000 ariary en billets falsifiés.

Selon les premières constatations, ces faux billets semblaient fraîchement imprimés et destinés à être écoulés sur le marché avant que les autorités ne découvrent le pot aux roses. L'opération s'est déroulée sous la supervision du parquet et du chef du commissariat de Sécurité publique à Ambositra. Le suspect, pris en flagrant délit, n'avait pas encore eu le temps d'utiliser les faux billets pour tromper qui que ce soit.

Les coupures saisies ont été placées sous scellés et devraient être détruites après l'enquête. Le prévenu sera prochainement déféré devant le parquet pour répondre des charges retenues contre lui, notamment falsification de monnaie et tentative d'escroquerie. Une enquête complémentaire est en cours afin de déterminer l'origine du matériel utilisé et d'éventuelles complicités dans cette affaire hors du commun.