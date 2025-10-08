Madagascar: Maevatanàna - La mise en place du radier alvéolé avance

Les travaux de construction du radier alvéolé au PK 315+400 de la route nationale 4, à Antanambao, dans la commune de Maevatanàna, se poursuivent. Le chantier se trouve au niveau du pont en béton, régulièrement enseveli par la boue et les ordures à chaque saison des pluies.

La pose et le coulage du radier ainsi que des parafouilles sont réalisés à 90 % depuis le début de la semaine. Le parafouille est un rideau étanche placé sous un ouvrage pour empêcher l'écoulement de l'eau ou l'affouillement (érosion sous la fondation). Il est réalisé à l'aide de palplanches et en créant une fondation suffisamment profonde, en béton ou avec des enrochements.

« La construction de radiers alvéolés est nécessaire dans les zones à sol meuble ou dans les vallées, comme celle en cours à Maevatanàna. Elle consiste à répartir uniformément le poids des véhicules lourds qui y circulent, ce qui permet d'éviter que la route ne s'enfonce facilement. L'un des principaux objectifs de ce projet est d'améliorer la qualité de la RN4 et des infrastructures de base à Maevatanàna », déclare un ingénieur du ministère des Travaux publics.

Connecter Madagascar

Les travaux de creusement du mur de soutènement progressent également. Celui-ci est situé du côté sud du projet. La mise en place des ferraillages pour les « piédroits », ainsi que les coffrages et le coulage du béton, devraient également s'achever cette semaine.

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet Connecter Madagascar pour une croissance inclusive (CERC-PCMCI). Le projet fait partie des initiatives qui visent à améliorer les infrastructures à Madagascar. Il concerne les travaux d'urgence sur la RN4 et la RN6, et est soutenu et financé par la Banque Mondiale.

Ce projet comprend quatre composantes : l'amélioration de l'état et de la résilience des routes principales, l'amélioration de l'accessibilité et des avantages socioéconomiques des routes de desserte, l'assistance technique et le soutien aux réformes du secteur routier et des transports, et la composante contingente pour les interventions d'urgence.