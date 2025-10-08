Madagascar: Diana - Les ressources en eau mises en gestion intégrée

La région Diana fait face à de nombreuses menaces pesant sur ses ressources en eau, telles que les feux de brousse, la déforestation, la rareté de l'eau et la dégradation de sa qualité. Sans parler de la surexploitation des ressources, qui se manifeste régulièrement par un usage conflictuel de l'eau... Ce projet répond pleinement aux attentes de la région.

Face à ces problématiques, le projet vise à renforcer la planification, la gouvernance et la coopération entre les structures locales, et à relever ces défis grâce à des stratégies de gestion intégrée. Financé par la région Picardie et mis en oeuvre par l'Office international de l'eau, le projet a été officiellement lancé la semaine passée.

Ce programme, centré sur le bassin pilote du Sambirano, marque une nouvelle étape vers une gestion intégrée et durable des ressources en eau, conciliant développement, préservation de la nature et résilience face au changement climatique. Il bénéficie du soutien financier de l'Agence de l'eau Artois-Picardie (France) et d'un accompagnement technique de l'Office international de l'eau (OiEau).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le projet repose sur une approche participative impliquant l'ensemble des acteurs institutionnels, communautaires et techniques du territoire. La promotion de solutions fondées sur la nature constitue son pilier central. Il s'agit de développer des techniques écologiques, comme la restauration des zones humides, la végétalisation des berges ou la gestion naturelle des inondations, afin de renforcer la résilience des écosystèmes et des populations face aux effets du changement climatique.

Atelier

Un volet socio-écologique sera également intégré, visant à concilier la protection de la biodiversité avec le développement économique et social des communautés riveraines. L'une des composantes majeures du projet concerne la création d'une réserve de biosphère au sein de la région Diana.

Pour ce lancement, la région Diana a accueilli un atelier participatif réunissant divers acteurs autour du projet, au cours duquel les participants, issus de différentes structures, ont eu l'occasion de lister et de prioriser les actions opérationnelles à mettre en oeuvre entre 2025 et 2027.

« Notre objectif est de trouver des solutions techniques, notamment celles fondées sur la nature, pour traiter les eaux et gérer les inondations. Le bassin du Sambirano devient un terrain d'expérimentation pour une Gestion intégrée des ressources en eau (ou Gire), inclusive et durable, axée sur les solutions locales et les savoirs partagés. Ces solutions doivent également être adaptées au changement climatique », a déclaré Agathe Guittard, cheffe de projet à l'OiEau.

La rencontre a été également marquée par la signature d'une convention de partenariat entre la région Diana et l'Office international de l'eau.