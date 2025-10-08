Ile Maurice: Rs 5,5 M d'indemnités et Rs 4,3 M de missions pour Rama Sithanen

La reprise des travaux parlementaires, hier, a été dominée par une Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition, Joe Lesjongard, adressée au Premier ministre, Navin Ramgoolam.

Le leader de l'opposition a réclamé des explications sur les démissions de Rama Sithanen, ancien gouverneur de la Banque de Maurice (BoM), et de Gérard Sanspeur, ex-Second Deputy Governor. Cette interpellation a permis de lever le voile sur les raisons de ces départs, les compensations financières accordées et les mesures entreprises pour rétablir la confiance dans la Banque centrale et, plus largement, dans le secteur financier.

Dans sa réponse, Navin Ramgoolam a expliqué qu'à son retour au pouvoir en novembre 2024, il avait fait de la «restauration de la confiance» dans le système bancaire et financier «une priorité absolue».

«L'une de mes premières décisions a été de nommer un nouveau gouverneur, un nouveau First Deputy Governor, un nouveau Second Deputy Governor et un nouveau conseil d'administration composé de professionnels chevronnés pour nettoyer le désordre laissé par le précédent management, notamment la saga de la Mauritius Investment Corporation (MIC) et d'autres erreurs accumulées», a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a précisé que c'est «à sa demande» que Rama Sithanen et Gérard Sanspeur ont présenté leur démission afin de mettre fin à une «situation de conflit permanent» entre les deux, jugée nuisible au bon fonctionnement de la Banque centrale.

Il a, toutefois, souligné que cette décision «ne remet pas en cause les compétences» de Rama Sithanen, saluant sa gestion monétaire et financière : «Le taux de change s'est stabilisé, l'inflation est tombée à 3,4 % en septembre et les réserves de change sont passées de 8,4 à 9,6 milliards de dollars US.»

Le Premier ministre a annoncé la nomination de Priscilla Muthoora Thakoor comme nouvelle gouverneure, saluant ses «excellentes références internationales», notamment son expérience au Fonds monétaire international, et de Ramsamy Chinniah, cadre de carrière à la BoM depuis plus de 40 ans, qui est devenu Second Deputy Governor.

Quant à la Financial Services Commission (FSC), Rama Sithanen en a quitté la présidence, celle-ci étant liée au poste de gouverneur. Navin Ramgoolam a confirmé la nomination de Désiré Vencatachellum au poste de Chief Executive de la FSC, un «banquier de développement chevronné», fort de trois décennies d'expérience, dont plus de 20 ans à l'African Development Bank.

Rs 2,2 millions en «per diem»

Le Premier ministre a révélé que Rama Sithanen recevra Rs 5,5 millions d'indemnités de départ et que Gérard Sanspeur percevra Rs 512 000, conformément aux conditions de leur contrat. Concernant les missions officielles, le coût total des déplacements de Rama Sithanen s'élève à Rs 4,3 millions, dont Rs 2,2 millions en per diem.

Gérard Sanspeur n'a, lui, effectué aucune mission à l'étranger. Navin Ramgoolam a insisté sur sa volonté de transparence et d'accountability, rappelant que sous le précédent gouvernement, le ministre des Finances «avait refusé de répondre au Parlement» sur ce sujet.

Le leader de l'opposition a répliqué en affirmant que les nominations du gouvernement «ont créé plus de désordre qu'elles n'en ont résolu et a interrogé le Premier ministre sur le maintien en poste du First Deputy Governor, Rajeev Hasnah, visé par "de graves allégations"».

Navin Ramgoolam a rejeté ces critiques, déclarant : «Ce ne sont que des allégations. On en fait contre tout le monde. Nous n'avons trouvé aucune preuve substantielle à ce stade.» Il a confirmé qu'une enquête interne est en cours à la BoM, notamment sur des fuites d'informations et d'autres pratiques controversées sous l'ancienne direction.

À une question sur la suspension du syndicaliste Chidanand Rughoobar par l'ex-gouverneur, le Premier ministre a rétorqué que la BoM est indépendante et qu'il n'interférerait pas dans ses décisions. Face aux accusations d'ingérence du fils de l'ancien gouverneur dans certains appels d'offres et recrutements, le chef du gouvernement a répondu que l'affaire fait l'objet d'investigations en cours.

Interrogé sur la création d'une commission d'enquête sur ces scandales, Navin Ramgoolam n'y a pas répondu, mais a répliqué que l'ancien gouverneur Harvesh Seegolam, nommé par le précédent régime, était déjà sous inculpation provisoire pour complot en vue de frauder, en lien avec un payout de Rs 45 millions à Menlo Park Ltd, jugé préjudiciable à la MIC.

Le Premier ministre a rappelé que son gouvernement a abrogé l'ancienne Commission of Inquiry Act et qu'un nouveau cadre légal est désormais en place.

Navin Ramgoolam a réitéré sa confiance dans la nouvelle direction de la BoM et de la FSC et a assuré que «la stabilité et la bonne gouvernance de l'institution sont rétablies».