Afrique: Para-athlétisme - Maurice, une nation qui s'affirme et qui inspire

Le para-athlétisme mauricien continue d'écrire son histoire en lettres d'or. Après Paris en 2023 et les championnats du monde 2024 à Kobe, puis les Jeux paralympiques 2024 à Paris, c'est à New Delhi que la délégation a confirmé son statut de nation émergente en décrochant deux nouvelles médailles lors des Championnats du monde, disputés du 27 septembre au 5 octobre. Avec une médaille d'or signée Noemi Alphonse et une d'argent pour Anaïs Angeline, Maurice poursuit son ascension sur la scène internationale.

Première à entrer en piste, Anaïs Angeline a montré la voie. Engagée au saut en longueur T37, la Mauricienne a réédité son exploit de Kobe en conservant son titre de vice-championne du monde. Avec un bond de 4m59 réalisé à son cinquième essai, elle s'offre non seulement la médaille d'argent mais établit également un nouveau record d'Afrique. Un résultat qui confirme sa régularité et son rôle de figure incontournable de l'athlétisme mauricien.

La désillusion de Yovanni Philippe

La plus grande émotion est venue de Noemi Alphonse. Battue aux Jeux paralympiques de Paris, la protégée de Jean Marie Bhugeerathee a retrouvé son rang mondial en reconquérant le titre du 100m T54. Sur une piste rendue difficile par la pluie, elle a signé un chrono de 16s07, son meilleur temps de la saison, pour devancer la Belge Lea Bayekula, championne paralympique en titre. Déjà la première Mauricienne médaillée d'or mondiale l'an dernier, Noemi s'affirme aujourd'hui comme une référence internationale.

Anaïs Angeline rayonne aux côtés de sa mère à l'aéroport SSR, fière de sa médaille d'argent remportée à New Delhi.

La compétition n'a pas été tendre avec tout le clan mauricien. Médaillé de bronze aux Jeux paralympiques de Paris sur 400m T20, Yovanni Philippe nourrissait de grandes ambitions. Mais une blessure à la cheville en pleine demifinale a mis fin brutalement à ses espoirs. Une cruelle désillusion après sa disqualification l'an dernier à Kobe, qui prouve à quel point le haut niveau se joue sur des détails.

Au-delà des médailles, d'autres performances marquent les esprits. Roberto Michel s'est distingué en battant le record de Maurice sur 100m T34 en demi-finale (14s93, vent +1.3 m/s). S'il échoue au pied du podium en finale, sa progression illustre le potentiel d'une nouvelle génération qui pousse derrière les figures établies.

De retour ce mardi 7 octobre, les héros de New Delhi ont eu droit à un accueil haut en couleur à l'aéroport SSR. Small Step Matters, en collaboration avec le Magic Club de Quatre Bornes, avait mobilisé un comité surprise avec une trentaine d'enfants issus des ONG Future Hope de Ste-Croix et La Relève du Magic Club. Entre ban- deroles, musique et acclamations, l'émotion était palpable.

Noemi Alphonse retrouve ses parents à l'aéroport SSR, un moment chargé d'émotion après son sacre mondial à New Delhi.

Noemi Alphonse, marraine de Small Step Matters, a été particulièrement célébrée par les jeunes de Future Hope, une ONG de son quartier d'origine. «Après les émotions fortes vécues cette année, il nous semblait naturel de montrer notre gratitude envers ces athlètes qui nous inspirent», expliquait Marie-Laure Ziss Phokeer, manager de Small Step Matters.

Cet accueil symbolise le rôle que joue désormais le para-athlétisme mauricien : inspirer, fédérer et ouvrir la voie vers une société plus inclusive. Les projets portés par Small Step Matters - qu'il s'agisse d'un van adapté pour les para-athlètes ou de l'équipement spécialisé pour Mefhooz Oozeer - s'inscrivent dans cette dynamique. La présence des enfants à l'aéroport a ren- forcé ce message : les champions ne sont pas seulement des médaillés, mais aussi des modèles pour une jeunesse en quête de repères