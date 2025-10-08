Ile Maurice: «Constitutional Review Commission» - Le gouvernement finalise la mise en place

L'un des engagements phares du programme gouvernemental 2025-2029 était la création d'une Constitutional Review Commission. Le député Ashley Ramdass a interrogé Navin Ramgoolam, sur l'état d'avancement de ce projet visant à engager une révision en profondeur de la Constitution, notamment en matière de gouvernance et de réforme électorale.

Dans sa réponse, Navin Ramgoolam a souligné que son gouvernement a pour mission prioritaire de revitaliser les principes démocratiques, de renforcer la bonne gouvernance et de moderniser le cadre constitutionnel afin de restaurer la confiance du public dans l'autonomie des institutions de l'État.

Il a expliqué que la commission sera mandatée pour proposer des réformes de grande ampleur, y compris une révision du système électoral pour mieux refléter la volonté du peuple et un renforcement des droits fondamentaux.

Il a aussi mentionné l'introduction de nouveaux droits dits de «troisième génération», tels que ceux liés à l'environnement, à la santé, à l'éducation, à la technologie, aux enjeux socio-économiques et aux droits de la nature. Une législation complète sur le financement des partis politiques, destinée à assurer la transparence et l'équité des élections, fera également partie des travaux.

Le Premier ministre a précisé que l'Attorney General's Office travaille actuellement sur la mise en place de la Commission et présentera prochainement ses propositions. Interrogé sur sa composition, il a indiqué vouloir inclure des experts en droit constitutionnel, tout en privilégiant autant que possible des compétences locales.

Quant au calendrier, il a assuré que la Commission sera mise en place «le plus tôt possible», affirmant sa détermination à faire avancer rapidement la réforme électorale et à ne pas attendre la fin du mandat. «Nous voulons agir très tôt sur ces réformes essentielles», a insisté Navin Ramgoolam.