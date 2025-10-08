Sénégal: «Ça va nous déranger» - La rentrée scolaire se fait sans téléphone portable

Au Sénégal, pour la rentrée du 8 octobre 2025, collégiens et lycéens doivent désormais laisser leur téléphone éteint aux portes des établissements. La mesure, annoncée le 21 septembre par le ministère de l'Éducation nationale, vise à améliorer la concentration en classe, lutter contre la triche et prévenir le cyberharcèlement. Mais elle suscite déjà des réactions, comme au lycée Lamine Guèye de Dakar, où élèves et enseignants découvrent ce nouveau règlement.

Au Sénégal, dans le hall du lycée Lamine Guèye de Dakar, les téléphones sonnent encore librement entre les mains des élèves, venus vérifier leur numéro de salle de classe. Djibril, 17 ans, peine à imaginer une année sans son précieux appareil. « Ça va un peu nous déranger parce qu'on est devenu addict aux téléphones et ça fait partie de nos vies maintenant », confie-t-il.

Jusqu'ici, le téléphone était omniprésent : paiement du repas via Mobile Money, exercices transmis sur WhatsApp, et moyen de sécuriser les trajets des plus jeunes, comme ceux des enfants de Yassina. « Ça me fait peur. Moi, personnellement, j'appelle mes enfants, mes neveux, mes nièces, quand ils sortent en retard pour leur demander où ils sont... C'est une question de sécurité ! »

« Le téléphone, ils le considèrent comme un jouet »

Marème Ba Fall, proviseure du lycée depuis plus de vingt ans, a vu les dérives du téléphone s'installer peu à peu dans les salles de classe. « Moi, je ne vois pas l'utilité de cette polémique. Le téléphone, ils le considèrent comme un jouet. Et en classe, on ne joue pas. Quand le professeur est au tableau, ils le filment, le mettent sur TikTok, sur les réseaux sociaux... Et pendant ce temps-là, l'élève ne travaille pas ».

Dans le lycée de 1 500 élèves, aucune fouille ni confiscation quotidienne n'est prévue. L'équipe pédagogique mise sur la responsabilité des jeunes et sur des sanctions dissuasives.

Un usage dans le cadre pédagogique

D'autres pays du continent ont, eux aussi, limité ou interdit l'usage du téléphone en milieu scolaire : Rwanda, Côte d'Ivoire ou encore Togo. Alain Kiyindou, directeur régional Afrique centrale et Grands Lacs de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), prône plutôt un usage pédagogique. « Le téléphone portable est l'une des technologies les mieux appropriées par l'Afrique et fait partie de sa culture », explique-t-il.