Madagascar: Alain Andriamiseza - « Le pays est en danger, le peuple doit se lever »

8 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Le mouvement politique Hetsika Iombonana ho an'ny Fanarenana sy Fanorenana Ifotony an'i Madagasikara (HIFFIM) a exprimé hier sa profonde déception face aux récentes décisions du président de la République. Selon son président, Alain Andriamiseza, « ce qui vient de se produire a profondément déçu le peuple malgache ».

Régime

« Ce que nous attendions du chef de l'État, c'était une démarche de réconciliation nationale. Nous, au sein du HIFFIM, avons été parmi les premiers à la réclamer », a-t-il déclaré. Alain Andriamiseza affirme avoir déjà proposé « le remplacement du Premier ministre et des ministres » afin d'engager un dialogue national pour parvenir à la réconciliation.

« Mais ce qui se passe aujourd'hui ne favorise pas la stabilité du pays, bien au contraire, cela nous conduit vers davantage de chaos », a-t-il ajouté. Le leader du HIFFIM déplore en outre la nomination d'un militaire au poste de Premier ministre, qu'il considère comme un signe de durcissement du régime. « Cela signifie qu'il attend des ordres et agit selon la logique de la force. Aujourd'hui, des jeunes sont blessés, des enfants meurent. Est-ce cela, maintenir l'ordre ? », s'est-il indigné.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Système

Alain Andriamiseza dénonce également que « remplacer ceux qui sont là par les mêmes n'apporte aucun changement ». Selon lui, « le gouvernement qui se met en place est voué à l'échec », soulignant que « tout opposant qui choisira d'y participer trahira le peuple malgache ». « Nous soutenons pleinement le mouvement populaire actuel. Le pays est en danger. Le peuple doit se lever, les jeunes doivent se mobiliser, car l'avenir des enfants ne peut être abandonné à ce système », a-t-il conclu. Nadia R.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.