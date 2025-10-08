Madagascar: Alain Andriamiseza - « Le pays est en danger, le peuple doit se lever »

Le mouvement politique Hetsika Iombonana ho an'ny Fanarenana sy Fanorenana Ifotony an'i Madagasikara (HIFFIM) a exprimé hier sa profonde déception face aux récentes décisions du président de la République. Selon son président, Alain Andriamiseza, « ce qui vient de se produire a profondément déçu le peuple malgache ».

Régime

« Ce que nous attendions du chef de l'État, c'était une démarche de réconciliation nationale. Nous, au sein du HIFFIM, avons été parmi les premiers à la réclamer », a-t-il déclaré. Alain Andriamiseza affirme avoir déjà proposé « le remplacement du Premier ministre et des ministres » afin d'engager un dialogue national pour parvenir à la réconciliation.

« Mais ce qui se passe aujourd'hui ne favorise pas la stabilité du pays, bien au contraire, cela nous conduit vers davantage de chaos », a-t-il ajouté. Le leader du HIFFIM déplore en outre la nomination d'un militaire au poste de Premier ministre, qu'il considère comme un signe de durcissement du régime. « Cela signifie qu'il attend des ordres et agit selon la logique de la force. Aujourd'hui, des jeunes sont blessés, des enfants meurent. Est-ce cela, maintenir l'ordre ? », s'est-il indigné.

Système

Alain Andriamiseza dénonce également que « remplacer ceux qui sont là par les mêmes n'apporte aucun changement ». Selon lui, « le gouvernement qui se met en place est voué à l'échec », soulignant que « tout opposant qui choisira d'y participer trahira le peuple malgache ». « Nous soutenons pleinement le mouvement populaire actuel. Le pays est en danger. Le peuple doit se lever, les jeunes doivent se mobiliser, car l'avenir des enfants ne peut être abandonné à ce système », a-t-il conclu. Nadia R.