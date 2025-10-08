Madagascar: Ambatolampy - Un homme arrêté pour avoir violé sa propre fille

Un individu a été appréhendé le samedi 5 octobre 2025, dans la commune de Tsiafajavona-Ankaratra, district d'Ambatolampy, soupçonné d'avoir commis des abus sexuels et un viol sur sa fille, une mineure de 16 ans. Les faits remonteraient à 2024 et auraient notamment entraîné une grossesse, selon le plaignant et les autorités locales. La Brigade Territoriale de la Gendarmerie d'Ambatolampy a procédé à l'arrestation de l'homme après avoir été alertée par le chef d'un fokontany.

Intervention des forces de l'ordre

C'est suite à un appel reçu à 10h30 le 5 octobre 2025 que l'équipe de Gendarmerie, en mission de patrouille dans la commune concernée, a été informée de la situation. L'alerte, transmise par le chef du fokontany d'Anosiarivo, signalait des faits de détournement de mineur aggravé par viol commis par un père sur sa propre fille mineure. Une équipe de Gendarmes s'est immédiatement rendue à Analamitana pour interpeller l'homme soupçonné des faits.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'enquête a révélé l'ampleur et la durée des abus présumés. D'après les premières informations, le père aurait eu des relations intimes et régulières avec sa fille mineure tous les soirs depuis l'année 2024. Ces agissements s'apparentant à de l'inceste auraient mené à une grossesse. L'enfant, issu de cette relation, serait né en janvier 2025, mais serait décédé peu après et enterré clandestinement par l'agresseur présumé. Les derniers faits dénoncés remontent au 4 octobre 2025 vers 19h00 à Analamitana.

C'est un membre de l'entourage familial (le beau-père de la victime) qui a déposé plainte. La victime est une jeune fille de 16 ans, résidant dans la localité. L'individu suspecté des faits a été placé en garde à vue. Pour la suite de la procédure, l'affaire a été immédiatement transmise à la Procureure de la République et à la Juge d'instruction en charge des mineurs auprès du Tribunal de Première Instance d'Ambatolampy.