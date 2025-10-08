Madagascar: Congrès mondial de la nature - Le pays sera présent à Abu Dhabi

L'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) organise le Congrès mondial de la nature qui se tiendra du 9 au 15 octobre 2025 à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis.

Il s'agit d'une plateforme internationale de discussion sur la science, la pratique et l'innovation en matière de conservation et de développement durable. Cet événement de grande envergure rassemble des leaders, des experts et des décideurs du monde entier pour discuter des défis environnementaux et des solutions de conservation tout en définissant les priorités mondiales pour la décennie à venir. Madagascar, reconnue par sa biodiversité unique au monde, sera présent à Abu Dhabi.

En effet, la Grande île est directement concernée par les discussions sur la conservation, le financement durable et la résilience écologique. Dans un contexte de pressions environnementales croissantes, les engagements du pays en matière de préservation des espèces endémiques, notamment les primates ainsi que ses actions concrètes en matière de conservation de la biodiversité, seront mis en avant dans le cadre de ce Congrès mondial de la nature.

Patrimoine à préserver

Cet événement représente pour le pays une opportunité de valoriser les efforts menés sur le terrain en matière de protection des écosystèmes tout en renforçant les partenariats techniques et financiers. Défendre une vision de la conservation ancrée dans les réalités locales et les besoins des communautés, n'est pas en reste.

Force est en effet de reconnaître que la nature malgache n'est pas seulement un patrimoine à préserver mais aussi un pilier de développement durable, un levier de souveraineté écologique et un moteur de résilience pour les générations futures. Il est à noter que le thème choisi durant ce Congrès mondial de la nature sera axé sur « Alimenter la conservation transformatrice ». Plusieurs thématiques y seront abordées.

On peut citer, entre autres, l'intensification des actions de conservation résilientes, la réduction des risques de dépassement climatique, la transition vers des économies et sociétés positives pour la nature et la promotion de l'innovation et du leadership pour la conservation. Les parties prenantes doivent également assurer l'équité en donnant la priorité aux voix des minorités.

Solutions innovantes

Ce congrès mondial de la nature vise à définir les orientations mondiales en matière de conservation et du changement climatique. Les échanges entre les gouvernements, les organisations de société civile, les peuples autochtones, les entreprises et le monde scientifique seront ainsi favorisés.

En outre, des solutions innovantes et des initiatives locales fondées notamment sur la conservation de la nature, seront proposées à l'issue de cet événement d'envergure internationale, et ce, en vue d'assurer un développement durable.