Madagascar: Banque Centrale - Plus de 3,2 milliards de dollars de réserve de changes en octobre

Confortable. Le matelas de devises de la Banky Foiben'i Madagasikara (BFM) lui permet encore d'assurer ses principales missions dont le maintien de la stabilité interne et externe de la monnaie.

Les statistiques données, hier au cours d'une conférence par le Gouverneur, Aivo Andrianarivelo rassurent. Au cours de ce mois d'octobre, les réserves de changes de l'institution se chiffrent à 3,2 milliards de dollars, dont 140 millions de dollars de réserves d'or monétaire.

Stabilité. Un chiffre en évolution positive puisqu'en juin, les réserves étaient de 3,1 milliards de dollars dont 120 millions de dollars en or monétaire, soit une hausse de 100 millions de dollars en 5 mois. Ces réserves en devises qui représentent 6,2 mois d'importations permettent à la BFM de maintenir la stabilité de l'ariary sur le marché interbancaire des devises.

En effet, le cours de l'euro était à 5 275 ariary et celui du dollar à 4 452 ariary. « L'ariary se déprécie par rapport à l'euro et s'apprécie par rapport au dollar », a précisé, Aivo Andrianarivelo.

Une parité qui est favorable à l'économie malgache dont les transactions internationales sont libellées à 80% en dollar. En ce qui concerne la dépréciation de l'ariary par rapport à l'euro, elle résulte, elle-même du fait que sur le plan international, l'euro est plus fort que le dollar. Quoiqu'il en soit, la BFM met en place les dispositifs pour maintenir cette stabilité de l'ariary sans intervenir sur le marché interbancaire de devises.

Base financière solide

La Banque Centrale qui assure également d'une manière aussi convenable ses missions de maintien de la stabilité financière et de stabilité du système financier. En effet, avec ses 1 495 milliards d'ariary de fonds propres à la fin du mois de décembre 2024, la BFM dispose d'une base financière solide, lui permettant d'assumer ses missions de stabilité monétaire, de gestion de la politique de change, de supervision bancaire, et autres.

Avec son statut de banque de l'État et de banque des banques primaires, la BFM assure par ailleurs sa mission de responsable de la circulation et de la distribution monétaire. Sur ce point d'ailleurs, la BFM enregistre 228 mouvements de fonds par semestre, dont 95 par voie aérienne et 133 par le biais de camions blindés.

C'est ce qui explique d'ailleurs la présence de déplacements de fonds publiés dans les réseaux sociaux à l'aéroport d'Ivato. « Outre Madagascar Airlines, la BFM fait également recours à des compagnies aériennes privées ». Par ailleurs, les opérations semestrielles au guichet du système bancaire malgache enregistrent 5 966 milliards d'ariary de retraits et 6 075 milliards d'ariary de versements. Une institution vitale pour l'économie.