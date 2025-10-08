interview

Douze jours après le début des manifestations qui ont embrasé Antananarivo et plusieurs régions du pays, la Gen Z, mouvement de jeunes citoyens, se positionne comme une force désormais incontournable. Face à un gouvernement fragilisé, ses leaders prônent une révolution pacifique fondée sur le respect des droits fondamentaux. Dans un entretien exclusif accordé à Midi Madagasikara, l'un d'eux, répondant sous le pseudonyme de Monkey D. Luffy, revient sur la genèse, les ambitions et la vision d'une jeunesse décidée à « ramener le pouvoir entre les mains du peuple. »

Midi Madagasikara (M.M) : Vous êtes actuellement à une dizaine de jours de manifestation, pouvez-vous nous faire un récapitulatif de la genèse de votre mouvement ? Comment est-il né ?

Monkey D Luffy (Luffy) : Pour comprendre la genèse du mouvement, il faut tout d'abord connaître le fameux manga One Piece. Il s'agit de l'histoire d'un jeune pirate qui s'appelle Luffy, qui a fait un rêve et qui cherchait un trésor. Pour lui, ce trésor était plutôt un chapeau et son idéal était de libérer tous les peuples d'un gouvernement mondial tyrannique.

Au départ, notre but n'était pas vraiment de mener un mouvement mais juste une initiative de sensibilisation (menée par des jeunes), de conscientisation à l'endroit du peuple et des jeunes sur leurs droits. Il fallait constituer une structure de conscientisation, sensibiliser la population malgache sur le fait que le gouvernement est en train de l'oppresser, qu'il n'a vraiment pas de liberté et qu'il ne jouit pas de ses droits fondamentaux.

Il fallait donc interpeller la population sur le fait qu'elle doit revendiquer et faire respecter ses droits. Le lancement de cette idée a ensuite fait naître un engouement. C'est à partir de là que l'idée d'en faire un mouvement de libération du peuple malgache est née.

M.M : On est à environ douze jours de manifestation. Est-ce que vous pouvez faire un petit bilan de ce qui a été accompli depuis ?

Luffy : Pendant ces dix jours de manifestation, on a pu constater que le gouvernement, le régime en place a déjà faibli. Je pense à la dissolution de son gouvernement et sa difficulté à nommer un Premier ministre. Donc, on peut dire que c'est une première bataille qu'on a gagnée. Etant donné que c'est une guerre d'usure, on ne doit et ne va pas fléchir. Mais une chose est sûre, on a gagné une bataille.

M.M : Quels sont actuellement les objectifs du mouvement ? Et comment pensez-vous y arriver ?

Luffy : Il faut d'abord savoir que le mouvement est vraiment apolitique. L'idée initiale était vraiment de revendiquer le respect des droits fondamentaux de la population, dont l'eau et l'électricité, la sécurité, la salubrité publique, les droits des étudiants de bénéficier de leurs bourses et des enseignements répondant aux normes.

Mais après réflexion, nous avons pu comprendre que pour atteindre ces objectifs, le peuple devait absolument avoir le pouvoir sur le gouvernement. Dans le cas contraire, il est quasi impossible de pouvoir jouir de ces droits.

Dans cette lutte, au départ, nous n'avions vraiment pas envisagé de transformer la manifestation en action politique. Mais, aujourd'hui, étant donné que tant les représentants du peuple et les élus que les citoyens eux-mêmes exigent leurs droits fondamentaux, il nous a semblé légitime de soutenir ces revendications et d'accompagner la population malgache.

M.M : La réponse des tenants du pouvoir a toujours été la violence et la répression, ce qui est d'ailleurs condamné par de nombreux acteurs, tant internationaux que nationaux. Les forces de l'ordre soulignent également que vous usez de la violence. Comment voyez-vous les choses ?

Luffy : Effectivement, nous avons opté pour une approche pacifique de nos revendications. Nous espérions que le Président actuel pourrait comprendre la frustration de la population face à toutes les problématiques et défis endurés par les Malgaches.

Face à la répression et à la violence des forces de l'ordre et de sécurité, les gens se sont simplement défendus. Normalement, il ne devait pas y avoir d'affrontements ou d'autres formes de violence, mais la population a été obligée de se défendre, en étant consciente de la supériorité des forces. Les manifestants ont répondu par des jets de pierres, tandis qu'en face, il y avait des armes, des grenades lacrymogènes et des véhicules blindés... Nous avons tous pu constater la réponse de l'autre camp.

M.M : Quelle est actuellement votre stratégie face aux réponses de l'autre camp ?

Luffy : Pour nous, il s'agit de continuer les manifestations et de revendiquer les droits fondamentaux.

Le fait qu'il y ait des appels à la concertation est une bonne chose. Si une concertation a lieu, nous exigeons qu'en tant que mouvement légitime, la Gen Z soit une référence dans le cadre de ces discussions. À cet effet, nous devons avoir un droit de regard, de proposition, de voix et de contrôle sur les tenants et aboutissants de ces concertations.

M.M : À un moment donné, vous avez exigé dans un communiqué la démission du Président, peu importe la situation. Ce message n'a plus été repris dans les communications suivantes de votre mouvement, surtout après la prise de parole du Président et les différentes consultations avec les acteurs de la vie nationale. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Luffy : Il y a effectivement eu un communiqué, qui n'a pas demandé explicitement la démission, mais l'a fait de manière implicite. Les textes dénonçaient l'affaiblissement de son régime. Toutefois, comme nous l'avons dit, la Gen Z est un mouvement apolitique et nous essayons de garder cette vision. Mais si le peuple exige la démission du Président, la Gen Z se doit de respecter cette demande. Le mouvement ne va pas à l'encontre des revendications du peuple.

M.M : Le mardi 30 septembre dernier a été un tournant majeur pour votre mouvement. La Gen Z a pu pénétrer la place d'Ambohijatovo après plusieurs jours de lutte, parallèlement au mouvement initié par le Maire d'Imerintsiatosika. Comment expliquez-vous cet exploit ?

Luffy : Oui, nous sommes parvenus à entrer à Ambohijatovo. Cette réussite est due à une coordination des actions. La Gen Z était déjà sur le terrain ce jour-là et a été rejointe par une foule provenant de la route nationale numéro un (RN1), dirigée par le Maire d'Imerintsiatosika. Nous avions l'avantage du nombre face aux forces de l'ordre, ce qui a permis de pénétrer cette place emblématique des revendications socio-économiques du pays.

Il faut reconnaître que nous avons commis quelques erreurs : nous avons déclaré la victoire un peu trop vite et c'est là que les forces de l'ordre nous ont pris par surprise. Nous avons été bombardés, tant sur le terrain que sur les réseaux sociaux, et nous n'avons pas riposté de manière intelligente. Quoi qu'il en soit, c'était une victoire, même si nous n'avons pas été pleinement vigilants.

M.M : Et comment comptez-vous remonter la pente ?

Luffy : Comme je l'ai dit, nous sommes un mouvement légitime aux yeux des Malgaches. La population nous fait davantage confiance qu'aux politiciens. Pour remonter la pente, nous devons nous concerter avec toutes les parties prenantes partageant nos objectifs. Nous créons actuellement une coalition et faisons appel à toutes les forces vives de la nation.

Au nom de la Gen Z, je lance un appel à toute la population, aux syndicats, aux forces politiques, aux forces vives et surtout aux militaires de rejoindre notre mouvement. Nous sommes à un tournant majeur pour la libération de Madagascar.

M.M : Beaucoup de Malgaches, à Antananarivo, dans les régions, et même à l'étranger, se sont joints à votre mouvement. Comment expliquez-vous cela ?

Luffy : C'est simplement dû à la frustration d'un peuple entier. Nous souffrons tous des mêmes problématiques et des mêmes soucis. Il a donc été facile de rallier cette masse de personnes. Comme je l'ai déjà dit, c'est un mouvement de jeunesse et un mouvement de libération.

La Gen Z veut contrôler le gouvernement et conseiller le peuple afin que ce dernier puisse toujours jouir de ses droits. Bien que la Gen Z, par son âge, mène le mouvement, celui-ci reste ouvert à toutes les parties et acteurs partageant la vision de libération de Madagascar.

M.M : Avez-vous déjà réfléchi au futur ? Quelles perspectives pour la Gen Z ?

Luffy : La Gen Z souhaite devenir une grande structure. Même si sa forme exacte n'est pas encore définie, nous conserverons notre vision : être une balise solide face aux dérives d'un gouvernement qui s'écarte de ses responsabilités.