Afrique de l'Est: Sommet de Rodrigues 2025 - Madagascar invité à faire entendre sa voix

La Rodrigues Government Employees Association (RGEA) organise le « Sommet de Rodrigues 2025 », les 23 et 24 octobre à Mont Lubin. L'événement réunira des représentants des îles de l'océan Indien, notamment de Maurice, de La Réunion, des Seychelles et de Madagascar.

À l'occasion du 23e anniversaire de son autonomie, l'île Rodrigues s'apprête à vivre un grand rendez-vous : le « Sommet de Rodrigues 2025 », les 23 et 24 octobre prochains à l'Independence House de Mont Lubin. Organisé par la Rodrigues Government Employees Association (RGEA), cet événement d'envergure s'inscrit sous le thème puissant : « Façonner le destin rodriguais : des chaînes au choix ».

Ce forum inédit réunira près de 300 participants, parmi lesquels des figures politiques, historiens, juristes, journalistes, syndicalistes et activistes sociaux issus de plusieurs îles de l'océan Indien : Maurice, La Réunion, les Seychelles... et Madagascar. Les échanges porteront sur des thématiques cruciales telles que l'autodétermination, les réformes institutionnelles et le rôle des jeunes dans la construction de l'avenir politique des îles.

En marge du sommet, une Convention de la Jeunesse sera organisée afin de stimuler la participation citoyenne des jeunes Rodriguais. Le président de la RGEA, Alain Tolbize, souligne avec force : « Il est temps de donner les voix et le choix au peuple rodriguais, pour qu'il puisse tracer son propre chemin, librement et dignement ».

Pour Madagascar, ce sommet constitue une plateforme stratégique de coopération régionale. L'occasion est propice pour partager les expériences en matière de décentralisation, de démocratie locale et de gestion des territoires insulaires. Ce sommet s'annonce comme un tournant décisif pour Rodrigues, mais aussi comme un espace de réflexion collective pour les îles de l'océan Indien.