Madagascar: Octobre Rose - Les gestes bons à savoir pour une autopalpation mammaire correcte

Octobre Rose, mois consacré à la lutte contre le cancer du sein, est en majeure partie consacré à la sensibilisation des femmes sur ce type de cancer féminin, dont fait partie l'exécution régulière des gestes d'autopalpation des seins.

L'autopalpation mammaire, bien qu'elle ne soit pas considérée comme un examen de dépistage du cancer du sein, et qu'elle ne permette pas d'en poser le diagnostic, aide les femmes à détecter plus rapidement d'éventuelles anomalies pouvant apparaître au niveau des seins, et à mieux connaître leurs corps.

L'autopalpation mammaire permet à chaque femme de connaître la structure normale de ses seins, leur forme et leur texture, et de repérer toute modification inhabituelle, aussi bien au niveau de la taille des seins, que leur couleur, la symétrie des deux seins, ou encore la présence de masses.

Gestes

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour réaliser l'autopalpation du sein, trois grandes étapes sont essentielles : l'observation, la palpation circulaire en position debout et en position allongée, et l'examen de la clavicule et de l'aisselle. L'étape de l'observation ou l'examen visuel consiste à observer, devant la glace ou un miroir, l'aspect général des seins et des mamelons. Ce, afin de déceler d'éventuels signes inhabituels : changement de la texture de la peau ou de sa couleur, la taille et la forme des seins ainsi que des aisselles, modification de la structure des mamelons.

Dans l'étape de la palpation en position debout (de préférence sous la douche car les doigts glissent plus facilement sur la peau), procéder, bras levé et la main derrière la nuque, à la palpation circulaire avec les trois doigts du milieu, de l'extérieur vers l'intérieur, en exerçant des pressions variables afin de repérer la présence de grosseurs inhabituelles.

Ne pas oublier de passer les doigts sur la zone reliant le sein à l'aisselle et à la clavicule. Exécuter ces gestes sur les deux seins. Exercer une pression sur les mamelons : rien ne devrait couler des mamelons. La palpation en position couchée est tout aussi nécessaire car le tissu est mieux réparti.

Anomalies

L'autopalpation du sein devrait être effectuée une fois par mois, de préférence entre le 3e et le 5e jour après le début des règles. Durant cette période, les seins sont moins sensibles et plus souples. Chez les femmes ménopausées, il est conseillé de la réaliser à une date fixe chaque mois. En cas d'anomalie, il est recommandé de consulter un médecin généraliste ou un gynécologue, afin de procéder à des examens médicaux complémentaires.