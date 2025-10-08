Madagascar: Judo - Tournoi International du Hainaut - Les jeunes Malgaches cartonnent !

Ils ont fait vibrer les tatamis belges. Les jeunes judokas malgaches ont une fois de plus hissé haut les couleurs nationales au tournoi du Hainaut

Ils ont fait parler d'eux. La relève du judo malgache continue de faire des étincelles sur la scène internationale. Engagés au tournoi du Hainaut, en Belgique, les jeunes judokas malgaches ont une nouvelle fois porté haut les couleurs nationales en ramenant des médailles. Une performance qui confirme la vitalité de la discipline.

Dans la catégorie des U13, la moisson a été particulièrement fructueuse. Andriamitandrina Fehizoro a tout simplement survolé sa catégorie. Faisant preuve d'une maîtrise impressionnante, il a décroché la médaille d'or au terme d'un parcours sans faute : trois combats disputés pour trois victoires, toutes remportées par ippon. Dans la même catégorie d'âge, Ramampiandra Yasmane n'a pas été en reste.

Lui aussi s'est hissé sur la plus haute marche du podium en remportant ses trois combats, confirmant ainsi la domination malgache chez les U13. Pour compléter ce beau palmarès, Andriamihaja Maevatina a décroché une très belle médaille de bronze. Au cours de ses trois affrontements, elle a su trouver les ressources pour s'imposer par ippon lors d'un combat décisif et monter sur le podium. Les autres membres de la délégation n'ont pas démérité, loin de là.

Mana (U15, -55 kg) et Joy (U18, -52 kg) ont tous deux réalisé un parcours honorable en réussissant à sortir de leurs poules respectives avant de s'incliner au stade des huitièmes de finale. De son côté, Dylane (U15, -60 kg) a livré de beaux combats et emmagasiné une précieuse expérience pour l'avenir. La participation des jeunes à des compétitions internationales ne fait que rehausser le niveau du judo malgaches.