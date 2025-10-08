Afrique: Mondial 2026 - Les Barea jouent leur qualification face aux Comores

Les Barea de Madagascar affrontent les Coelacanthes des Comores dans un derby de l'Océan Indien décisif pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. À Abidjan, les hommes de Corentin Martins jouent leur va-tout pour consolider leur deuxième place dans le groupe I et rêver d'une qualification historique.

Le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, sera le théâtre d'un affrontement crucial entre les Barea de Madagascar et les Coelacanthes des Comores, ce soir à 19h00, heure malgache.

Ce derby de l'Océan Indien, comptant pour la neuvième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique, pourrait sceller le destin des Barea dans leur quête d'une qualification historique. Dans le groupe I, la tension est à son comble. Les Barea, actuellement deuxièmes avec 16 points, ne devancent les Comores, troisièmes, que d'un seul point (15 points).

Ce match s'annonce comme un véritable quitte ou double pour les protégés de Corentin Martins. Une victoire permettrait à Madagascar de consolider sa position et d'aborder la dernière journée, face au Mali, avec un avantage psychologique et comptable. À l'inverse, un faux pas pourrait compromettre leurs chances de qualification directe et les reléguer à une deuxième place, synonyme de barrage.

Une préparation sous contrainte

Le sélectionneur français, Corentin Martins, a dû composer avec un calendrier serré. Si une grande partie de l'effectif était déjà présente pour l'entraînement de lundi, certains joueurs, retenus par leurs engagements en club jusqu'à dimanche, n'ont rejoint la sélection que lundi soir.

Ainsi, ce mardi a été la seule journée pour peaufiner les automatismes avec un groupe au complet. Fort d'une continuité dans ses choix, avec près de 90% des joueurs convoqués déjà présents lors du dernier regroupement en septembre, le coach Coco mise sur la cohésion et la connaissance de son effectif pour faire la différence.

Un derby chargé d'enjeux

Ce duel face aux Comores dépasse le simple cadre sportif. C'est une rivalité régionale, où la suprématie dans l'Océan Indien est en jeu. Les Barea, portés par leur ambition et leur dynamique, savent que chaque action de ce soir comptera. Les Coelacanthes, quant à eux, arrivent avec la ferme intention de renverser leurs voisins malgaches et de s'emparer de la deuxième place du groupe.

Dans les autres rencontres de cette neuvième journée, le Ghana croisera la République Centrafricaine, tandis que le Mali affrontera les Sao du Tchad. Ces matchs auront également leur importance pour le classement final du groupe, avant une ultime journée où Madagascar se déplacera à Bamako pour défier les Aigles du Mali, le 12 octobre. Ce dernier rendez-vous s'annonce déjà comme une finale pour les Barea.