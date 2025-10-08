Madagascar: Soutien à la GenZ - Dama revisite «Mianara miaina »

8 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Alors que la jeunesse malgache se fait entendre dans les rues, l'un de ses aînés les plus respectés, Dama, figure emblématique du groupe Mahaleo, revient avec une nouvelle sortie musicale pleine de sens et prête sa voix et sa guitare à leur cause. Il vient de réarranger « Mianara miaina », une composition signée Raoul, l'un des piliers de Mahaleo aujourd'hui disparu, renouant avec l'esprit engagé qui a marqué toute une génération.

Dama redonne alors vie à « Mianara miaina » dans un style proche de « Nosy milalao ».

Il explique que ce nouvel opus est un message de solidarité avec la Génération Z.

« Moi aussi, j'étais un Gen Z en 1972 ! J'avais 18 ans à l'époque », lance-t-il en souriant.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est justement cette jeunesse de 1972 qui avait marqué l'histoire en réclamant un enseignement tourné vers Madagascar, plutôt qu'un modèle inspirant les jeunes à partir à l'étranger.

De ce mouvement est né Tarika Mahaleo, symbole d'un engagement social et culturel fort, porté par des textes en malgache et des mélodies intemporelles.

De retour d'une tournée en Europe avec Erick Manana, interrompue à cause de la situation actuelle à Madagascar, Dama n'a pas tardé à reprendre la guitare. À peine rentré, il est retourné en studio pour enregistrer cette nouvelle version de « Mianara miaina », désormais disponible sur les plateformes musicales et les réseaux sociaux.

Plus de 50 ans après 1972, Dama prouve qu'une génération peut en inspirer une autre. Son message reste le même : apprendre à vivre, apprendre à croire, apprendre à construire -- ensemble.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.