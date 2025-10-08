Madagascar: Soutien à la GenZ - Dama revisite «Mianara miaina »

Alors que la jeunesse malgache se fait entendre dans les rues, l'un de ses aînés les plus respectés, Dama, figure emblématique du groupe Mahaleo, revient avec une nouvelle sortie musicale pleine de sens et prête sa voix et sa guitare à leur cause. Il vient de réarranger « Mianara miaina », une composition signée Raoul, l'un des piliers de Mahaleo aujourd'hui disparu, renouant avec l'esprit engagé qui a marqué toute une génération.

Dama redonne alors vie à « Mianara miaina » dans un style proche de « Nosy milalao ».

Il explique que ce nouvel opus est un message de solidarité avec la Génération Z.

« Moi aussi, j'étais un Gen Z en 1972 ! J'avais 18 ans à l'époque », lance-t-il en souriant.

C'est justement cette jeunesse de 1972 qui avait marqué l'histoire en réclamant un enseignement tourné vers Madagascar, plutôt qu'un modèle inspirant les jeunes à partir à l'étranger.

De ce mouvement est né Tarika Mahaleo, symbole d'un engagement social et culturel fort, porté par des textes en malgache et des mélodies intemporelles.

De retour d'une tournée en Europe avec Erick Manana, interrompue à cause de la situation actuelle à Madagascar, Dama n'a pas tardé à reprendre la guitare. À peine rentré, il est retourné en studio pour enregistrer cette nouvelle version de « Mianara miaina », désormais disponible sur les plateformes musicales et les réseaux sociaux.

Plus de 50 ans après 1972, Dama prouve qu'une génération peut en inspirer une autre. Son message reste le même : apprendre à vivre, apprendre à croire, apprendre à construire -- ensemble.