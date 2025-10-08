Tunisie: Siliana - L'élève qui a agressé son professeur au couteau arrêté

Un établissement scolaire de Siliana a été le théâtre d'une agression grave commise par un élève contre son professeur d'éducation physique à l'aide d'un couteau, un incident qui a suscité une large controverse sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

Dans une déclaration à la radio Mosaïque FM, l'enseignant, Mouldi Falah, a tenu à rassurer sur son état de santé. Il a confirmé que la blessure était localisée à l'arrière de la tête et ne représentait pas une menace sérieuse pour sa vie. Il a reçu les premiers secours directement sur place avant d'être transféré au centre de santé.

L'enseignant a précisé que l'élève agresseur est en 7e année de base (équivalent de la 5e en France ou de la première année du collège) et qu'il redouble cette classe pour la quatrième fois. Son âge se situe donc entre 14 et 15 ans environ. Il a ajouté que l'incident s'est produit jeudi durant le cours normal : l'élève est entré en classe alors qu'il était en conflit avec ses camarades. La situation a dégénéré, menant à l'utilisation de l'arme blanche et blessant ainsi l'enseignant.

Mouldi Falah a souligné que cette agression était imprévue. Il a affirmé qu'il essaie habituellement d'avoir une approche proche des élèves, de suivre leur comportement et de les aider psychologiquement pour éviter tout acte de violence. Il a toutefois noté que l'élève agresseur avait été impliqué dans des problèmes antérieurs avec l'administration scolaire et ses camarades.

Il a indiqué que l'élève avait été arrêté par les autorités sécuritaires immédiatement après l'incident et que l'administration scolaire prenait les mesures légales et administratives nécessaires, tout en veillant à ne pas compromettre l'avenir de l'élève et à lui donner une chance de se corriger.

L'enseignant a conclu son intervention en appelant les autorités officielles à considérer le phénomène de la violence scolaire plus sérieusement, soulignant que cet incident confirme le besoin urgent de sensibilisation et d'intervention précoce auprès des élèves pour empêcher que de tels événements ne se reproduisent.