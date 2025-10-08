Tunisie: Salon international du textile «INTERTEX TUNISIA» du 16 au 18 octobre 2025 - 700 hommes d'affaires de différents pays attendus

8 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Dans le cadre du soutien continu au secteur textile, afin d'assurer la pérennité de la production et sa promotion, et en vue de rechercher davantage d'investissements étrangers ainsi que de développer les relations entre les investisseurs tunisiens et leurs homologues des pays frères et amis, la société américaine Bgroup et le Salon international de Sousse, avec le soutien de l'Union tunisienne du textile et de l'habillement, organise la septième édition du salon international du textile «INTERTEX TUNISIA» du 16 au 18 octobre 2025, qui se tiendra en présence de plus de 700 hommes d'affaires provenant de différents pays, parmi des industriels et des investisseurs du secteur.

La Tunisie, et plus précisément Sousse, aura l'honneur d'accueillir et d'organiser pour la septième fois ce salon en Afrique.

Il réunira également plus de 250 entreprises représentant 19 pays issus des continents américain, européen, asiatique et africain (Tunisie, Turquie, Allemagne, Italie, France, Espagne, Libye, Algérie, Égypte, Inde, Vietnam, Biélorussie, Indonésie, Pakistan, Azerbaïdjan, Chine, Hong Kong, Taïwan et Portugal), spécialisées dans l'industrie textile sous toutes ses formes et ses composants, ainsi que dans les équipements.

