Tunisie: Campagne de contrôle à Tunis - 119 infractions relevées et 373 kg d'agneau saisis

Une campagne d'inspection conjointe, menée hier mardi dans le gouvernorat de Tunis par la Direction régionale du commerce de Tunis, a abouti au signalement de 119 infractions économiques après l'exécution de 388 visites de contrôle dans 15 zones d'intervention de la région, ainsi qu'à la saisie effective de plus de 370 kg de viande d'agneau.

Sihem Mebrouk, directrice de la Direction régionale du commerce de Tunis, a déclaré à l'agence de presse Tunis Afrique Presse que cette campagne s'inscrit dans un effort intensif visant les locaux ouverts au public dans le gouvernorat de Tunis. Treize équipes de contrôle économique des directions d'Ariana, Manouba, Ben Arous et Tunis, ainsi que de la Direction des enquêtes économiques, y ont participé.

Elle a ajouté que les infractions relevées concernaient l'accaparement, la spéculation, la commercialisation de marchandises d'origine inconnue, et l'enchère visant à perturber le fonctionnement normal du marché, notamment dans le secteur de la viande rouge, ainsi que des augmentations de prix illégales.

Mme Mebrouk a précisé que les équipes conjointes de contrôle économique ont pu procéder à la saisie effective de 373 kg de viande d'agneau pour enchère et perturbation du marché dans les zones d'El Manarât et d'El Manazeh. Elles ont également saisi 70 kg de poires pour spéculation sur les prix à Jardins de Carthage, ainsi que 250 boîtes de thé vert et rouge, 50 kg de café et 120 kg de pâte à tartiner au chocolat provenant de la contrebande.

La responsable a souligné que le travail de contrôle se poursuit afin de lutter contre tous les abus susceptibles d'affecter négativement le cours normal des prix et de sanctionner les contrevenants.