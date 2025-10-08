Tunisie: L'Ordre des Ingénieurs se mobilise contre l'usage illégal du terme « ingénieur ».

L'Ordre des Ingénieurs Tunisiens a appelé les établissements d'enseignement supérieur à vérifier l'exactitude de l'utilisation des termes « ingénieur / ingénierie » dans leurs annonces et à faire preuve d'une transparence totale concernant les droits légaux conférés par le diplôme. L'Ordre a souligné que toute personne diplômée d'une université utilisant le titre d'« ingénieur » n'est pas nécessairement un ingénieur au sens légal du terme.

Dans un communiqué publié mardi soir, l'Ordre a indiqué avoir récemment observé l'utilisation des termes tels que « ingénieur » ou « ingénierie » dans les publicités de certains établissements d'enseignement supérieur. Ces pratiques pourraient laisser entendre au public que le diplômé obtient automatiquement le statut d'ingénieur ou que le diplôme le garantit, ce qui, selon l'Ordre, est susceptible d'induire les étudiants et leurs parents en erreur.

L'Ordre des Ingénieurs a affirmé se réserver le droit de prendre toutes les mesures légales et d'engager des poursuites contre toute utilisation illégale des termes « ingénieur » ou « ingénierie » par des individus ou des institutions, afin de préserver la réputation de la profession et de protéger les droits légaux des citoyens et des ingénieurs.

L'institution a rappelé que la profession d'ingénieur en Tunisie est régie légalement par le décret n° 12 de 1982, ratifié par la loi n° 58 de 1982 et complété par la loi n° 41 de 1997. En vertu de cette législation, l'ingénieur doit être inscrit au tableau de l'Ordre des Ingénieurs Tunisiens pour obtenir le droit légal d'utiliser ce titre.

