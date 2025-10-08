Tunisie: Le prix du mètre carré atteint jusqu'à 12 000 dinars dans ces zones

Mohsen Chaâbani, Président du Groupement Professionnel des Agences Immobilières (GPAI) au sein de la CONECT, a souligné l'importance d'une régulation renforcée du secteur immobilier en Tunisie.

Selon lui, le ministère du Commerce et les différentes administrations sont activement engagés dans la surveillance des agences immobilières non autorisées afin de structurer et sécuriser le marché.

Lors d'une récente intervention sur les ondes d'Express Fm, Mohsen Chaâbani a attiré l'attention sur la vulnérabilité du secteur, estimant qu'il est indispensable de mettre en place une autorité supérieure dédiée à la régulation immobilière, pour garantir un cadre professionnel solide.

En chiffres, il a rappelé que 671 000 transactions immobilières ont été réalisées en Tunisie en 2022, avec une croissance annuelle des opérations d'achat estimée entre 2 % et 3 %. Concernant les prix, le président du GPAI a précisé que ceux-ci ont augmenté de 1 à 2 % seulement au cours du premier semestre 2025, réfutant les affirmations de hausses plus importantes, allant jusqu'à 4 à 7 %, diffusées par certains sites spécialisés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mohsen Chaâbani a également mis en avant la nécessité d'une collaboration renforcée entre promoteurs immobiliers et agents immobiliers afin d'améliorer les conditions générales du marché.

Il a indiqué que les transactions, qu'il s'agisse d'achats ou de locations, varient selon les zones géographiques. Notamment, il a précisé que les locations concernent principalement des contrats d'une durée minimale d'un an.

Sur les prix, il a indiqué que dans des zones prisées telles que La Marsa et Gammarth, le prix du mètre carré peut atteindre entre 10 000 et 12 000 dinars pour des constructions de haute qualité. Dans d'autres secteurs, ce prix tourne autour de 8 000 dinars, tandis que la moyenne nationale pour des appartements confortables et accessibles se situe entre 3 500 et 4 500 dinars le mètre carré.