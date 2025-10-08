Tunisie: Le 19 décembre, coup d'envoi de la foire du tapis et des tissages traditionnels

8 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le Palais des Expositions du Kram accueillera, du 19 au 28 décembre prochain, la quatrième édition de la foire nationale du tapis et des tissages traditionnels.

L'Office National de l'Artisanat a appelé les artisans et les entreprises artisanales concernées qui souhaitent participer à contacter les délégations régionales dont elles dépendent.

La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 31 octobre courant.

Le salon comprendra des stands dédiés à l'exposition et à la vente de produits tels que les tapis, les ameublements, les textiles tissés et brodés à la main, ainsi que les fibres végétales.

Cette édition s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de promotion de l'Office National de l'Artisanat pour l'année 2025 et vise à continuer de soutenir les activités visant au développement du secteur du tapis et du tissage artisanal.

