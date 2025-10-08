Tunisie: Des hôtels fermés pendant des années rouvrent enfin à Tozeur

La saison touristique hivernale démarre sous de bons auspices dans le gouvernorat de Tozeur, marqué par des indicateurs prometteurs de reprise et d'investissement. Parmi les faits marquants, la réouverture d'un hôtel emblématique à Tamaghza, fermé depuis plusieurs années, ainsi que la réactivation prochaine d'un hôtel 4 étoiles dans la ville de Tozeur prévue dans les semaines à venir.

Selon le commissaire régional au tourisme, Adel Sbaita, ces réouvertures s'inscrivent dans une stratégie de relance préparée dès le début de l'été, en étroite coordination avec les différents acteurs du secteur. Il a précisé que ces efforts visent à renforcer l'attractivité de la région pour les visiteurs locaux et internationaux.

Dans le même élan, la station touristique saharienne de Tozeur a été officiellement acquise par le groupe international TUI, un leader mondial dans le domaine du tourisme. Cette opération permettra une montée en gamme de l'offre locale et devrait attirer davantage de visiteurs européens et internationaux. Le groupe TUI prendra officiellement la gestion de la station dès le début du mois de novembre.

Par ailleurs, plusieurs projets d'hébergements alternatifs, notamment des résidences touristiques et rurales au coeur des oasis, sont en phase de finalisation administrative et viendront enrichir l'offre d'hospitalité dans la région.

Tozeur se prépare également à accueillir plusieurs événements majeurs, dont la 2e édition du Salon international du tourisme oasien et saharien, prévue du 2 au 4 décembre 2025. Ce salon constitue une plateforme de promotion et de mise en relation entre professionnels du secteur, tunisiens et étrangers, avec un accent particulier sur le tourisme durable et saharien.

Les premières données de réservation laissent entrevoir une hausse significative des nuitées et du nombre de visiteurs d'ici la fin de l'année et au début de 2026. Ces dynamiques devraient contribuer à l'atteinte de l'objectif national de 11 millions de touristes d'ici fin 2025.