Ile Maurice: Croissance - Le pays vise 4 à 5 % d'ici la fin du mandat

Le député Ram Etwareea a interrogé le Premier ministre sur les perspectives économiques de Maurice pour 2025 et 2026, à la lumière de la révision à la hausse des prévisions de croissance mondiale par le Fonds monétaire international (FMI). Navin Ramgoolam a rappelé que le FMI, dans son rapport de juillet, a relevé la croissance mondiale de 2,8 % à 3,0 % pour 2025 et de 3,0 % à 3,1 % pour 2026. Pour Maurice, le FMI avait prévu en avril une croissance de 3,0 % pour 2025 et 2026, mais a depuis revu à la hausse celle de 2026 à 3,4 %.

Selon les dernières données de Statistics Mauritius, la croissance mauricienne pour 2025 est estimée à 3,1 %, portée notamment par les secteurs financiers et le tourisme, avec 1 425 000 arrivées touristiques attendues, dépassant le niveau d'avant la pandémie.

Le Premier ministre a affirmé que son gouvernement a rompu avec le modèle basé sur la consommation pour adopter une approche axée sur l'investissement, la productivité et l'exportation.

Il a évoqué le développement de pôles stratégiques comme l'énergie renouvelable, l'économie bleue, les industries créatives et les initiatives de valorisation des déchets. Il a aussi annoncé un plan d'investissement de Rs 30 milliards dans le secteur des énergies renouvelables sur trois ans et l'optimisation du rôle de l'Economic Development Board pour stimuler les investissements productifs et les exportations.

De souligner que l'inflation est projetée à environ 4 % en 2025, dans la fourchette cible de la Banque de Maurice, grâce à des mesures telles que la suppression de la TVA sur des produits de base et la création d'un Price Stabilisation Fund de Rs 10 milliards.

Le gouvernement vise une croissance du PIB réel de 4 à 5 % d'ici la fin de son mandat, tout en maintenant l'inflation sous contrôle. Réagissant à la remarque du leader de l'opposition Joe Lesjongard : «Dholl puris monter hogal ba» et sur la hausse récente des prix, le Premier ministre a répliqué que «l'inflation avoisine désormais 4 %, voire légèrement moins, contre près de 10 % à l'époque de l'ancien régime».