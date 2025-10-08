Ile Maurice: Affaire Narain Jasodanand - Ramgoolam promet transparence et enquête interne

Le député Khushal Lobine a interrogé le Premier ministre sur l'arrestation et l'interrogatoire de Narain Jasodanand par le Central Criminal Investigation Department (CCID) le 12 septembre. En réponse, Navin Ramgoolam a expliqué que l'affaire découle de deux plaintes déposées fin août et début septembre par l'officer-in-charge de la Mauritius Investment Corporation et par Tevin Sithanen, CEO d'Elysium Capital, concernant des publications sur le site Scoop.mu, soupçonnées de violer l'article 46(1)(ga) de l'ICT Act.

Selon Navin Ramgoolam, la police a d'abord tenté de contacter Narain Jasodanand par téléphone, sans succès, avant d'obtenir un mandat de perquisition du tribunal de Curepipe. «Le commissaire de police n'avait pas été informé de la décision», a-t-il précisé. Le 12 septembre, quatre officiers du CCID se sont rendus au domicile de Narain Jasodanand pour saisir ses équipements électroniques.

Celui-ci aurait jeté ses deux téléphones au sol avant de remettre le reste du matériel. Il a ensuite volontairement accompagné les policiers à la Cybercrime Unit, où il a admis être l'auteur des publications incriminées. Ses droits constitutionnels, dont l'accès à un avocat et le droit au silence, auraient été respectés, selon le Premier ministre. Navin Ramgoolam a insisté sur l'importance de préserver les droits humains et a ordonné une enquête interne. Six policiers ont été transférés afin de ne pas interférer avec les investigations.

À une question supplémentaire de Khushal Lobine, le Premier ministre a annoncé que le gouvernement envisage de réformer l'article 46 de l'ICT Act et de supprimer le système des charges provisoires, conformément à son programme.

