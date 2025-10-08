Ile Maurice: Sécurité routière - Retour du permis à points en janvier

En réponse à une question parlementaire de la députée Rubna Daureeawo, Navin Ramgoolam, a révélé que 237 cas de road rage et de comportements agressifs sur les routes ont été signalés à la police entre janvier 2022 et le 2 octobre 2025. Ces incidents ont impliqué 394 conducteurs, dont 200 (51 %) classés comme victimes et 194 (49 %) comme auteurs.

Le Premier ministre a précisé que certains incidents concernaient plusieurs conducteurs, d'où l'écart entre le nombre de cas et le total de personnes impliquées. Il a exprimé sa préoccupation face à ces comportements antisociaux qui mettent en danger non seulement les automobilistes, mais aussi les piétons et les usagers des transports publics.

Pour y faire face, Navin Ramgoolam a annoncé une série de mesures renforcées, en collaboration avec la police, afin d'assurer la sécurité des usagers de la route. Parmi elles, figurent la réintroduction du système de points de pénalité dès janvier 2026, avec des sanctions plus sévères contre la conduite imprudente et les courses illégales. Des patrouilles renforcées, incluant des motards, sont déployées quotidiennement dans les zones sensibles telles que les abords des écoles, les gares routières, les stations du métro léger et les centres commerciaux.

Le gouvernement mise également sur des campagnes de sensibilisation dans les écoles et les lieux publics, l'utilisation accrue du système de vidéosurveillance Safe City pour des interventions rapides et des opérations ciblées près des boîtes de nuit et lieux de divertissement, notamment contre l'alcool au volant. «Le gouvernement reste déterminé à assurer la sécurité et l'ordre sur nos routes», a affirmé le Premier ministre.