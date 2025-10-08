Ile Maurice: Incidents à la prison de Melrose - Le DPP saisi

Le rapport de la National Human Rights Commission (NHRC) sur les incidents survenus le 17 juillet à l'Eastern High Security Prison de Melrose a été rendu public. En réponse au député Khushal Lobine, le chef du gouvernement a souligné que la publication du rapport s'inscrit dans la politique de transparence et de redevabilité de son governement. «Le respect des droits humains et l'application des articles 5(1) et 5(2) de la Constitution demeurent le socle de toute société civilisée. Toute atteinte à ces principes ne sera pas tolérée.»

Navin Ramgoolam a exprimé son inquiétude face aux faits préoccupants révélés par le rapport et a annoncé avoir donné des instructions au commissaire de police et au commissaire des prisons pour qu'ils prennent des mesures immédiates, tant pour la mise en oeuvre des recommandations que pour engager les sanctions disciplinaires nécessaires contre les officiers concernés, en collaboration avec le Directeur des poursuites publiques (DPP).

Lors des questions supplémentaires, le député Farhad Aumeer a suggéré l'usage de caméras corporelles pour les gardiens de prison opérant dans des établissements de haute sécurité, afin d'assurer la transparence sur les événements. Navin Ramgoolam a salué cette proposition, indiquant que le projet est à l'étude et rappelant que toutes les caméras de surveillance de la prison fonctionnaient au moment des incidents.

De son côté, le député de l'opposition Adrien Duval a interrogé le Premier ministre sur les déclarations du commissaire des prisons, qui avait salué le travail de ses officiers après les incidents. Navin Ramgoolam a répondu qu'une enquête approfondie est en cours et que toute décision dépendra des recommandations du DPP.

