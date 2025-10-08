Ile Maurice: Un trentenaire percuté mortellement par un camion

8 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen Sumeet Mudhoo

Un grave accident de la route a coûté la vie à un jeune de 30 ans, dans la soirée de lundi, le long de l'autoroute à Camp-Chapelon, en direction Sud. La victime, James Warren Brunchault (photo), circulait à moto lorsqu'il a été percuté à l'arrière par un camion blanc avec remorque, vers 23 h 35. Le véhicule, appartenant à une société locale, était conduit par un homme de 51 ans. Ce dernier a expliqué avoir entendu un bruit à l'arrière, s'être arrêté pour vérifier et avoir alors découvert la motocyclette et son conducteur gisant sur la chaussée.

Résident de Hochet, Terre-Rouge , et travaillant à son compte, James Brunchault est décédé sur le coup. Son corps a été transporté à la morgue de l'hôpital SSRN, à Pamplemousses. L'autopsie a conclu à des blessures multiples. Les tests d'alcoolémie effectués sur le chauffeur du camion se sont révélés négatifs.

Le drame a profondément choqué sa famille et ses proches. Des voisins racontent l'avoir vu quelques heures auparavant : «Li ti fek la pe zwe petank. Li ti enn bon garson.» Ils décrivent un jeune homme travailleur, rigoureux et apprécié de tous.

Le conducteur du camion a été placé en détention au poste de Pope Hennessy dans la nuit de lundi, sous la supervision de l'ASP Mootooveerin. Il a comparu devant la cour de Port-Louis mardi, sous une accusation d'homicide involontaire. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Ses funérailles ont eu lieu hier.

