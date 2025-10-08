Le Représentant Permanent à Genève, Ambassadeur Hassan Hamid Hassan, a présenté aujourd'hui un commentaire final à la fin de la session pour l'adoption de la résolution Britannique sur le renouvellement périodique du mandat du Comité d'enquête, à travers lequel il a remercié tous les pays qui ont voté avec le Soudan contre la décision britannique parce qu'ils ont voté pour la Charte des Nations Unies et les principes qui y sont énoncés concernant la souveraineté des États et le respect de leurs décisions, et qu'ils ont voté pour les principes stipulés dans la résolution qui a créé le Conseil des droits de l'homme.

Le représentant permanent a demandé si l'adoption de cette résolution avait réellement pour objectif de protéger les droits de l'homme et de rendre justice. Cela signifie-t-il que les mécanismes des droits de l'homme au Soudan, à la tête desquels le bureau national du Haut-Commissariat présent sur le terrain et l'expert désigné, sont désormais impuissants et inutiles ?

Il a ajouté que si la réponse était négative, le mandat d'un mécanisme supplémentaire de trois personnes et en vertu d'une décision qui met sur un pied d'égalité la milice rebelle et les Forces Armées Soudanaises ne pouvait avoir pour objectif que le chantage politique et l'exercice de pressions sur le Soudan, en particulier après les victoires successives des Forces Armées Soudanaises sur cette milice terroriste.

Le représentant permanent a poursuivi en posant la question suivante : comment une résolution peut-elle éviter de mentionner le nom du pays qui soutient la milice rebelle et la fournit avec des armes, du matériel militaire et des mercenaires ? Comment cette décision peut-elle contribuer à mettre fin au combat, ou à protéger les civils, ou à préserver les droits de l'homme ?

Il a ajouté : « Les auteurs de cette résolution n'ont-ils pas lu les dizaines de rapports étayés par des preuves irréfutables qui ont prouvé l'implication des Émirats arabes unis dans le soutien à la milice terroriste ? » Pourquoi la résolution passe-t-elle cela sous silence ? ? ? Il a ensuite affirmé que les auteurs de la résolution ne faisaient que protéger cet État qui soutient la milice terroriste.

Le représentant permanent a conclu son intervention en affirmant que le Gouvernement du Soudan est engagé envers son peuple et que les droits de l'homme constituaient une priorité nationale absolue pour le Soudan et non pas simplement un mandat extérieur qui lui est imposé par des résolutions.

De même, les Forces Armées Soudanaises, que les auteurs de la résolution ont tenté d'assimiler à la milice rebelle, continuent de remplir leur devoir en vertu de la Constitution, soutenues par toutes les catégories du peuple Soudanais.