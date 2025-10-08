Tunisie: Le ministère de l'Intérieur renforce sa lutte contre la cybercriminalité

Le chef de service à la direction de la police judiciaire au ministère de l'Intérieur, Sahbi Omri, a souligné ce mercredi 8 octobre 2025 l'importance croissante de la cybersécurité face aux menaces numériques qui pèsent sur les individus, les institutions et la sécurité nationale.

Intervenant sur les ondes de Diwan Fm, Omri a affirmé que l'espace numérique est devenu une composante essentielle de notre quotidien , mettant en garde contre les dangers réels que représentent les cyberattaques pour la sécurité des citoyens, la stabilité de la société et la souveraineté de l'État.

Ces déclarations ont été faites en marge de la Première Conférence nationale sur la cybercriminalité à l'ère de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes, organisée par le ministère de l'Intérieur.

Une stratégie axée sur la prévention, la formation et la coopération

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Sahbi Omri, la stratégie du ministère repose sur trois axes majeurs : la sensibilisation du public, la formation des compétences nationales dans les domaines de la cybersécurité et la coopération avec les secteurs public et privé, aussi bien au niveau national qu'international.

"La lutte contre la cybercriminalité ne peut se faire sans une mobilisation collective, incluant les institutions sécuritaires, les experts, les universités et les entreprises", a-t-il précisé.

Il a par ailleurs rappelé que les cybercrimes regroupent tous les actes criminels pouvant être commis à travers Internet, tels que : le piratage de comptes personnels ou institutionnels, le vol de données bancaires ou personnelles, le chantage en ligne, les attaques informatiques contre les entreprises et les infrastructures sensibles ainsi que la diffusion de fausses informations ou de contenus mensongers.

Il est à noter que la conférence vise ainsi à renforcer la sécurité numérique nationale et à créer un cadre de coopération entre les différents acteurs concernés par la lutte contre ces menaces croissantes.