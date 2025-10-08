Tunisie: Plus de 45 000 ingénieurs tunisiens ont quitté le pays, alerte le doyen de l'Ordre

Le doyen de l'Ordre des ingénieurs, Mohsen Gharssi, a tiré la sonnette d'alarme sur la situation difficile que vivent les ingénieurs en Tunisie, sur les plans matériel et social, précisant que plus de 45 000 d'entre eux ont quitté le pays sur un total de 110 000 inscrits à l'Ordre.

Supervisant mardi à Zaghouan, aux côtés du gouverneur de la région, Karim Barnaji, la célébration de la Journée de l'ingénieur, organisée cette année sous le thème « L'ingénieur, levier du développement durable et de l'économie circulaire », Gharssi a rappelé que l'accord conclu en février 2021 entre le gouvernement et l'Ordre, portant sur l'extension de la prime spécifique aux ingénieurs du secteur public, n'a toujours pas été appliqué.

La manifestation a été marquée par deux interventions consacrées au développement durable et à l'économie circulaire, ainsi que par la présentation d'un projet de création d'une zone verte dans la zone industrielle de Djebel Oust, en partenariat entre l'Ordre des ingénieurs et le Groupement de maintenance et de gestion de la zone industrielle.

Un hommage a, par ailleurs, été rendu à plusieurs ingénieurs et ingénieures exerçant dans les secteurs public et privé.