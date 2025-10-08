Tunisie: Flottille Soumoud - Retour imminent des participants tunisiens

Ils seront de retour aujourd'hui, mercredi 8 octobre. Leur arrivée à l'aéroport international de Tunis-Carthage est prévue à 16 h 00. À cet effet, la Flottille maghrébine Soumoud a appelé les Tunisiens à réserver un accueil populaire et solennel aux héros de la flottille, de retour après leur détention par l'occupant sioniste, afin de réaffirmer l'engagement de la Tunisie envers la Palestine et d'exprimer son soutien à ses enfants qui ont risqué leur vie pour briser le mur du silence et du siège.

Dans un communiqué publié mardi 7 octobre, les organisateurs ont salué le courage de ces militants qui ont inscrit «une nouvelle page d'honneur arabe et d'humanité», en portant le message de la liberté, de la dignité et de la solidarité face à la répression et au blocus. Ils appellent aussi à une participation massive, dans le respect des consignes, afin que cet accueil soit à la hauteur du peuple tunisien et de son attachement aux valeurs de liberté et de justice.

Mardi matin, entre 8h et 10h (heure d'Amman), les autorités jordaniennes ont accueilli, au poste frontalier du pont du roi Hussein, le dernier groupe de participants tunisiens à la Flottille de la Résistance. Ce contingent, composé de quinze personnes, a été reçu en présence de représentants diplomatiques tunisiens.

Il s'agit de Sirin Ghrairi, Fida Athmami, Mouhab Essnoussi, Mazen Abdelaoui, Louai Charni, Ghassan Kalaï, Khalil Habibi, Achraf Khouja, Jihad Ferjani, Nabil Chennoufi, Mohamed Amine Hamzaoui, Yassine Gaïdi, Wael Nouar, Ghassan Henchiri et Mohamed Ali. L'opération a également concerné des participants originaires d'Algérie, du Maroc, du Koweït, de Libye, de Jordanie, du Pakistan, de Bahreïn, de Turquie et du Sultanat d'Oman.

L'équipe juridique salue, dans un communiqué, l'ensemble des participants de toutes nationalités et rend hommage à leur courage face à «l'acte de piraterie» dont ils ont été victimes dans les eaux internationales, perpétré par les autorités de l'entité occupante. Elle dénonce par ailleurs les mauvais traitements ainsi que la torture physique et psychologique qu'ils ont subis dans l'une des pires prisons de cette entité, la prison du Néguev (Ketziot).

Elle tient aussi à saluer le travail des avocats de l'organisation Adalah durant ces derniers jours, pour la précision de leurs informations et le sérieux de leur suivi, malgré le manque de moyens, les difficultés et les fortes pressions exercées par les autorités de l'occupation.

Rappelons que 137 participants ont été libérés samedi 4 octobre après avoir signé un document de procédure accélérée et refusé de comparaître devant le juge sioniste. Ils ont atterri à l'aéroport d'Istanbul à bord d'un avion turc. Parmi eux figuraient 28 citoyens originaires du Maghreb, dont 10 Tunisiens, 6 Algériens, 4 Marocains, 7 Libyens et 1 Mauritanien.

Pour les participants tunisiens libérés, et qui sont arrivés dimanche 5 octobre à l'aéroport international de Tunis-Carthage, il s'agit de Mohamed Ali Mouheddine, Aziz Meliani, Noureddine Salouej, Abdallah Messoudi, Houcem Eddine Rmadi, Zied Jaballah, Hamza Bouzouida, Mohamed M'Rad, Anis Abbassi et Lotfi Hajji.

À l'instar de tous les membres de la flottille arrêtés, les militants tunisiens ont dénoncé, à leur arrivée, une détention arbitraire et des poursuites illégales, affirmant que leur action visait à alerter l'opinion internationale sur les violations du droit humanitaire commises par l'occupant.