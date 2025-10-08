Tunisie: Docteur Rym Abdelmalek - « Le virus du Nil occidental ne se transmet pas d'humain à humain »

8 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La Docteure Rim Abdelmalek, spécialiste en maladies infectieuses, a appelé les citoyens à la nécessité d'être vigilants, de se débarrasser des eaux stagnantes, et de contacter les municipalités ou les autorités régionales en cas de prolifération de moustiques, dans le cadre de la prévention contre la Fièvre du Nil Occidental, une maladie virale.

Dans une déclaration faite ce mercredi 8 octobre 2025 à l'émission « Yom Saïd » sur les ondes de la Radio Nationale, la spécialiste a également exhorté les habitants résidant à proximité des marais salants (sebkhas) à signaler tout mouvement inhabituel des essaims d'oiseaux. La maladie se transmet à l'homme par la piqûre d'un moustique qui se serait nourri d'un oiseau porteur du virus.

Rim Abdelmalek a précisé que 80 % des personnes infectées ne présentent aucun symptôme, tandis que 20 % souffrent de douleurs et d'une éruption cutanée s'apparentant à la varicelle, et parfois d'inflammations de certains organes.

Elle a ajouté qu'un faible pourcentage des cas présente des symptômes au niveau du système nerveux central, tels qu'une inflammation du cerveau (encéphalite), une méningite, un type de paralysie, ou une inflammation du muscle cardiaque (myocardite).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Dre Abdelmalek a souligné qu'il n'existe ni traitement spécifique, ni vaccin pour prévenir la Fièvre du Nil Occidental. Elle a indiqué que la maladie touche toutes les tranches d'âge, insistant sur le fait que l'infection ne se transmet pas d'homme à homme.

Concernant les méthodes de surveillance de la maladie, Rim Abdelmalek a affirmé que le ministère de l'Agriculture assure le contrôle des oiseaux et des insectes, tandis que le ministère de la Santé surveille les symptômes qui apparaissent chez l'être humain.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.