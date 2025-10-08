Afrique: Club Africain - Oussema Cherimi officiellement qualifié

Le Club Africain a annoncé, via sa page officielle, la qualification de son milieu de terrain libyen, Oussama Cherimi. Il sera à la disposition du staff technique dès le prochain match.

Oussama Cherimi, âgé de 24 ans, avait signé un contrat de deux saisons avec le Club Africain, s'étendant jusqu'à fin juillet dernier (fin 2027), en provenance du club libyen d'Al-Sweihely dans le cadre d'un transfert libre.

Le Club Africain n'avait pas pu enregistrer le joueur en raison du retard dans la réception de la carte de qualification internationale, le club d'Al-Sweihely insistant sur le fait qu'il était toujours lié à lui par un contrat légal.