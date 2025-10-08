Afrique: Record historique - L'or franchit la barre des 4 000 dollars

8 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le prix de l'or a bondi à plus de 4 000 dollars l'once pour la première fois ce mercredi matin, marquant un record inédit dans l'histoire du métal précieux. Cette flambée est alimentée par une demande de valeur refuge, dans un contexte d'arrêt des activités du gouvernement américain (shutdown), ainsi que par les attentes croissantes de nouvelles réductions des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed, la banque centrale américaine).

Le prix du métal jaune a atteint 4 001,11 dollars l'once au début des échanges asiatiques (à 2 heures GMT), après avoir déjà progressé de plus de 50 % depuis le début de l'année.

L'or au comptant a augmenté de 0,3 % pour s'établir à 3 997,09 dollars l'once à 02h02 GMT, après avoir touché un sommet historique à 4 000,96 dollars. Les contrats à terme sur l'or américain pour livraison en décembre ont progressé de 0,4 % à 4 020 dollars l'once.

L'or est traditionnellement considéré comme une réserve de valeur en période d'instabilité. Son prix au comptant a augmenté de 52 % depuis le début de l'année, après une hausse de 27 % en 2024.

Plusieurs facteurs ont contribué à cette ascension du métal jaune, notamment l'augmentation des achats par les banques centrales, le regain d'intérêt pour les fonds négociés en bourse (ETF) adossés à l'or, l'affaiblissement du dollar, et une forte demande des particuliers.

Selon les analystes, la « peur de manquer l'opportunité » renforce également cette dynamique haussière.

