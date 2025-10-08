Tunisie: Pétrole - Les prix restent stables

8 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Les prix du pétrole sont restés stables à la clôture aujourd'hui, les investisseurs évaluant l'augmentation de la production de l'OPEP+ pour novembre. Cette hausse s'est révélée inférieure aux attentes, dans un contexte de prévisions d'un excédent de l'offre.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont reculé de deux cents, soit 0,03 %, pour s'établir à 65,45 dollars le baril à la clôture.

De même, le brut léger américain West Texas Intermediate (WTI) a chuté de quatre cents, soit 0,06 %, pour atteindre 61,73 dollars le baril.

