Togo: Première navette budgétaire sous régime parlementaire

8 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le processus budgétaire pour l'année 2026 s'engage dans un contexte institutionnel particulier. Le compte à rebours est lancé pour l'examen et l'adoption du projet de loi de finances, alors même que le gouvernement en place est démissionnaire, et que le pays entre pleinement dans la dynamique de son nouveau régime parlementaire bicaméral.

La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, dite session budgétaire, s'est ouverte mardi. Les députés auront trois mois pour étudier, amender et voter le projet de budget, qui devra ensuite être transmis au Sénat pour une seconde lecture, conformément aux exigences du bicamérisme récemment institué.

Cependant, une question cruciale reste en suspens : le projet de loi de finances 2026 doit être préalablement adopté en Conseil des ministres avant sa transmission au Parlement. Or, à ce jour, le gouvernement en place est démissionnaire. Cela soulève une interrogation majeure : dispose-t-il encore de la capacité juridique d'adopter un tel texte ?

En droit public, un gouvernement démissionnaire expédie généralement les affaires courantes. Il ne peut engager l'État dans des choix politiques majeurs ou initier des projets structurants, sauf nécessité impérieuse ou disposition explicite de la Constitution ou d'une loi organique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le projet de loi de finances, en tant que texte central de la politique économique et sociale de l'État, excède normalement le champ des affaires courantes. Il engage l'État sur l'année à venir et requiert une légitimité politique pleine, généralement incarnée par un gouvernement en fonction et investi par le chef de l'État.

Autre nouveauté cette année : l'entrée en scène du Sénat, appelé à examiner le texte après l'Assemblée nationale. C'est une première dans l'histoire budgétaire du pays, et le mécanisme de navette entre les deux chambres reste à définir avec précision, notamment en ce qui concerne la gestion des amendements, les délais d'examen et les procédures de conciliation en cas de désaccord.

Le processus d'adoption du budget constitue un test juridique et institutionnel majeur pour le Togo.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.