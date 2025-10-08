Sénégal: Prix Goncourt 2025 - L'Académie dévoile huit romans dans sa deuxième sélection

Les membres de l'Académie Goncourt ont dévoilé, mardi, la deuxième sélection, avec huit romans retenus pour le Prix Goncourt 2025, le plus prestigieux des prix littéraires français, a appris l'APS.

Sur la liste des huit romanciers affichée sur le site de l'Académie, on note la Mauricienne Nathacha Appanah, auteur du roman "La nuit au coeur" (Gallimard).

Son ouvrage parle de violences conjugales et de féminicides à travers l'histoire de trois femmes.

Parmi les écrivains de cette deuxième sélection figure aussi Emmanuel Carrère, lauréat de nombreuses distinctions, dont le prix Femina (1995) et le prix Renaudot (2011).

Il réaliserait un triplé inédit (Femina, Renaudot et Goncourt), s'il venait à succéder à l'Algérien Kamel Daoud, récompensé du Goncourt en 2024 pour "Houris" (Gallimard).

Carrère est entré en lice avec "Kolkhoze", un roman publié par les éditions P.O.L, décrit comme "un grand récit familial et historique", à travers lequel transparaissent la vie et l'oeuvre de sa mère, l'historienne et académicienne Hélène Carrère d'Encausse (1929-2023).

Les quatre finalistes seront connus le 28 octobre prochain. Le nom du lauréat du prix Goncourt 2025 sera dévoilé le mardi 4 novembre.

Outre le prestige que confère la distinction, un chèque de 10 euros (6 500 francs CFA) est remis au lauréat du prix Goncourt, qui, souvent, bénéficie ensuite d'un impressionnant tirage et de la possibilité de voir son roman traduit dans diverses langues et édité dans de nombreux pays.

Pierre Assouline et Tahar Ben Jelloun, tous les deux lauréats du Goncourt, font partie du jury.

En 2021, le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr a remporté le plus prestigieux des prix littéraires français, avec "La plus secrète mémoire des hommes", coédité par Jimsaan (Sénégal) et Philippe Rey (France).

Voici la deuxième sélection Goncourt 2025 :