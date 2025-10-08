Sénégal: Kaffrine affûte ses armes pour participer au concours national des métiers

8 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — La couture, la menuiserie bois, la menuiserie métallique, l'électricité et la restauration ont les cinq corps de métier choisis dans la région de Kaffrine (centre) pour représenter la région au concours national des métiers dénommé "Téranga Skills", a-t-on appris mardi.

"Ces métiers ont été choisis pour cette première phase à la suite d'une sélection régionale qui a permis d'identifier les jeunes candidats ainsi que leurs coaches chargés de les accompagner jusqu'à la finale", a expliqué Athanasse Sagne, chef de projet de l'initiative FIT Sénégal pour le compte de l'Organisation non gouvernementale (ONG) Eclosio, basée à Kaolack.

Selon lui, cette activité vise à valoriser les savoir-faire des jeunes et à repositionner la formation professionnelle comme une école de premier choix, et non plus comme une école de seconde chance.

Il s'exprimait au terme d'une réunion du Comité régional de développement (CRD) consacrée au lancement du concours national des métiers du Sénégal, "Téranga Skills", présidée par l'adjointe du gouverneur de Kaffrine chargée du développement, Lala Camara, en présence des différents acteurs régionaux.

Bien plus qu'un concours, Téranga Skills constitue un sur lequel il est possible de s'appuyer pour bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère, a-t-elle souligné, rappelant qu'à Kaffrine, 25 jeunes talents ont été sélectionnés dans les différents métiers retenus.

"Ces jeunes, qui vont bénéficier d'un renforcement de capacités pour se préparer à la compétition, participeront d'abord à la finale régionale prévue le 30 octobre prochain, dans le but d'être lauréats et d'accéder à la finale nationale prévue en 2026", a-t-il fait valoir.

Il a insisté sur le fait que le concours organisé en partenariat avec le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) rassemblera des candidats venus de toutes les régions du Sénégal.

